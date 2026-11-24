選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天展開左營、楠梓大車掃，下午與雲林縣長張麗善合體拜票，未料傍晚雨勢轉大，基於行車安全考量，臨時取消部分車掃行程。晚間再與台中市長盧秀燕合體掃街，即使天候不佳，盧秀燕仍冒雨南下相挺，沿途支持者熱情不減，紛紛走出家門揮舞旗幟迎接，展現熱情。

這也是盧秀燕半年內第三度南下高雄替柯志恩輔選。盧秀燕親暱稱呼柯志恩「我的好妹妹」，大讚她愛高雄愛到「無法度」，是最愛高雄的人，願意把最大的心力奉獻給這座城市。盧秀燕表示，相信柯志恩將來一定會是好市長，把高雄當作自己的家經營，把市民當家人照顧，呼籲市民給柯志恩機會。

柯志恩表示，非常感謝盧秀燕在天氣不佳的情況下仍然南下相挺，讓她相當感動。盧秀燕不只是中部的市長，也是國會委員、民意代表及她自己學習的最佳榜樣，相信在盧市長加持下，最後一定能取得好成績。

針對下午楠梓車掃因雨勢過大臨時喊停，柯志恩也連聲致歉。她透露，有位鄉親告訴她，足足等了車隊兩個小時，卻沒等到車隊出現，讓她直呼「真的很不好意思！」柯志恩強調，選戰最後階段，許多鄉親自發性跟隨車隊，但考量雨勢及行車安全，才決定暫停行程，也提醒支持者務必注意自身安全。

選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天展開左營、楠梓大車掃，晚間再與台中市長盧秀燕合體掃街，即使天候不佳，盧秀燕仍冒雨南下相挺，沿途支持者熱情不減，紛紛走出家門揮舞旗幟迎接，展現熱情。記者劉學聖／攝影

選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天展開左營、楠梓大車掃，晚間再與台中市長盧秀燕合體掃街，即使天候不佳，盧秀燕仍冒雨南下相挺，沿途支持者熱情不減，紛紛走出家門揮舞旗幟迎接，展現熱情。記者劉學聖／攝影

選戰進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天展開左營、楠梓大車掃，晚間再與台中市長盧秀燕合體掃街，即使天候不佳，盧秀燕仍冒雨南下相挺，沿途支持者熱情不減，紛紛走出家門揮舞旗幟迎接，展現熱情。記者劉學聖／攝影