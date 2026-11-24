是為回報台中市盧秀燕襄助水災之情？民進黨高雄市長陳其邁今晚到台中市幫市長候選人何欣純車掃時，在受訪時，舉市長盧秀燕為例，指地方合的（情形）比較多，高雄淹水需要抽水機時，「盧市長幫我很多忙」，所以何欣純非常nice、非常溫暖，相信她以後當了市長也會一樣不分黨派，會好好的替台中市打拚。

陳其邁說，他當行政院副院長的疫情期間，常常打電話給盧市長，現在也常常打電話給盧市長；有一些像高雄淹水需要抽水機，盧市長幫他很多忙。何欣純非常nice非常溫暖，相信她以後當了市長，也會一樣不分黨派會好好的替台中市打拚。

陳其邁一到位在北屯福隆宮時，就受到大批民眾包圍，紛請他簽名，還有人特別拿著「高雄，緊緊緊」一書前來。陳其邁致詞時對何欣純多所稱讚，說她為人謙卑，是當市長最重要的特質。

被問到怕不怕將來高雄被台中追過去？他笑說「所以我一直跟賴瑞隆說要加油啊！」並說台北沈伯洋、新北蘇巧慧、台中何欣純都很可怕、都很厲害，「戒慎恐懼、戒慎恐懼，我現在天天盯著賴瑞隆，他很努力、認真」，接著他即話鋒一轉，說起地方是合作的，盧市長幫他很多忙。

對於陳其邁所說，何欣純全程微笑，並說今天廟埕滿滿的人都是衝著「邁邁市長」而來，台中是居中效益最獨特的地方，是台灣的中心，產業和人才和各方都聚集在此。接下來包括總統、前總統都會來台中幫她。

民進黨高雄市長陳其邁今晚到台中市幫市長候選人何欣純車掃，吸引大批民眾。記者黃寅／攝影

民進黨高雄市長陳其邁今晚到台中市幫市長候選人何欣純車掃。記者黃寅／攝影