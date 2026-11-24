選戰倒數4天，國民黨主席鄭麗文今赴屏東輔選，先到潮州車隊掃街，接著傍晚來到泰武鄉吾拉魯茲部落，為國民黨縣長候選人蘇清泉，泰武鄉長候選人曾大衛站台力挺。鄭麗文喊話，國民黨向來支持原鄉，提名縣長、鄉長及縣議員都要百分之百為原鄉爭取權益。她也猛攻民進黨能源政策，呼籲鄉親28日領取公投票、投下同意票，支持重啟核電。

鄭麗文在泰武鄉站台時說，每票都很重要、很神聖，為原鄉的尊嚴與權益，也為了泰武鄉未來更好的發展與建設，拜託大家站出來，支持長年照顧、了解原鄉的蘇清泉。

鄭麗文也提到曾大衛身高180公分，比身高178公分的她還高，笑稱很少遇到比她高的候選人，希望曾大衛得票能跟身高一樣高。鄭麗文說，泰武鄉需有青春、有活力，又了解原鄉的鄉長，與縣長攜手合作，為原鄉爭取建設、福利，解決地方大小事。

鄭麗文之後將話鋒轉向能源政策，批評民進黨在南台灣廣設光電板，她宣稱要一千個烏山頭水庫設光電板的發電量才抵得上一座核三廠，不如重啟核三廠，去年還將核三廠關掉，今年初賴清德總統卻又說重啟，痛批浪費時間、浪費錢。

鄭麗文說，台灣要發展高科技產業，需要便宜、安全、乾淨的電力，首選一定是核電，「沒有電、沒有AI，沒有算力、沒有國力」，呼籲鄉親支持核能公投。

鄭麗文也提及國民黨日前提普發現金2萬元主張，強調台灣經濟成長、政府稅收增加，AI產業發展紅利應由全民共享。

蘇清泉接續砲轟民進黨能源政策，指立法院日前三讀通過民生用水水庫不得設置光電設施的相關修法，以政府撥補台電、中油及增資經費為例，批錯誤能源政策造成沉重財政負擔。他主張不只核二、核三廠，核一、核四也應恢復發電，確保基礎電力供應。

蘇清泉肯定曾大衛投入醫療及社會福利等領域，曾大衛提出政見，他與鄭麗文「全部買單」。針對原鄉就業，他承諾強化勞工職業技能訓練，培育專業技術人才，提高薪資所得，並肯定原住民族在體育、歌唱及舞蹈等領域傑出表現，他與原鄉民代攜手照顧原鄉。

國民黨主席鄭麗文（右）今赴屏東輔選，下午先到潮州鎮陪同黨籍縣長候選人蘇清泉（左）車隊掃街。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文（右三）今赴屏東輔選，傍晚到泰武鄉吾拉魯茲部落，參加原鄉大團結，與縣長候選人蘇清泉（右二）與原鄉黨籍縣議員候選人、原鄉鄉長候選人造勢。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）今赴屏東輔選，傍晚到泰武鄉吾拉魯茲部落，為國民黨縣長候選人蘇清泉（左）、泰武鄉長候選人曾大衛（右）站台力挺。記者劉星君／攝影