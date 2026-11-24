選戰倒數，行政院長卓榮泰最近戰鬥力破表，彷彿一隻「噴火龍」，看到在野黨就先噴對手是抹黑烏賊，台北市長蔣萬安則反酸，「卓院長沒有把人民顧慮放心上，他的心中只有烏賊。」周六投票被視為賴政府的期中選舉，不僅攸關藍綠地方執政版圖，更牽動卓揆能否保住頭上那頂烏紗帽。

卓榮泰最近輔選無差別掃射，忘了賴清德總統剛下令要打一場「正向、陽光」的選戰。在民進黨新北市長候選人蘇巧慧造勢場，卓榮泰抨擊翡翠水庫光電板爭議是假議題，指控台北市政府「養一隻烏賊」，他還保證翡翠水庫過去、現在、未來都不會有光電板。蔣萬安反嗆，中央連續3年白紙黑字的公文清清楚楚，「心中有佛，看人就像佛」，卓榮泰心中沒有人民，只有烏賊。

為了加持蘇巧慧，卓榮泰還大酸國民黨新北市長候選人李四川已離開新北2889天，缺乏政務官為城市決策的魄力；李四川反轟，卓揆不副署長輩健保費案，新北捷運本來答應補助54.1億元也不給，「好意思來新北講這些話嗎？」對於卓形容蘇巧慧是「直達車」一路走向新北，李四川說，他做了40多年公務人員，一步一步打拚上來，沒有直達車可以坐。

卓揆不只在雙北開火，他近日替桃園市長候選人黃世杰助講，也批評龍潭科學園區三期浪費3年，地方建設停滯。桃園市長張善政反問，龍科三期今年9月通過國發會審議，核定公文早已送到行政院，卻在卓榮泰桌上躺了2個月；卓揆既然認為龍科三期重要，為何不趕快核定？

卓榮泰的輔選公式很直白，先把責任推給地方，再把對手打成抹黑者，不料形成反作用力。卓榮泰忘記了，閣揆不是特定政黨的競選總幹事，他以長官姿態從中央砲轟地方，但一隻手指向對手、四隻手指卻指著自己，尤其龍科三期究竟卡在哪裡，卓揆至今仍欠桃園市民一個交代。

更讓民眾摸不著頭緒的，是普發現金2萬元。立法院已經三讀通過特別條例，卓榮泰卻遲遲沒有明確交代是否副署，似乎在觀望選舉結果。國民黨文傳會主委陳以信質疑，卓揆遲遲不亮牌，難道又要重演去年大罷免普發現金的政治攻防，非得等選票開出來打臉執政黨，賴政府才願意面對民意？

選舉就像照妖鏡，卓榮泰一邊助攻民進黨候選人，一邊卻可能成為選舉障礙。卓揆下鄉痛罵在野黨是烏賊，卻喚醒人民對於中央光電、龍科、普發現金等政策爭議的記憶痛點；這不是稱職的消防隊長，更像四處點火的政治縱火犯。

地方選舉不只選賢與能，也是小老百姓為自己的生活選擇投下一次信任投票。選舉勝負不僅牽動政黨地方版圖，民進黨若選情不如預期，卓揆烏紗帽將首當其衝。噴火龍四處放火，最後究竟燒掉對手的選情，還是引火自焚，周六見真章。