桃園市長張善政今晚與立法院長韓國瑜合體車掃拜票，這也是兩人第三度合體。結束車隊掃街後，終點就在議長邱奕勝的造勢現場，現場湧入近千名鄉親，當韓國瑜與張善政登台時，全場旗海飄揚、「凍蒜」聲震耳欲聾，氣氛沸騰到最高點。

韓國瑜致詞時表示，一隻美麗的小鳥在天空飛翔需要兩隻翅膀，高速衝刺的桃園市政同樣需要兩隻翅膀，一隻是學科技理工出身、擁有一顆善良愛心的市長張善政，另一隻則是在議會深耕28年、最愛護百姓的議長邱奕勝所領導的議會團隊。

韓國瑜指出，桃園不僅是國家大門，更串聯新竹科學園區與雙北科技廊帶，只要優秀的市民把選票交給優秀的政治人物，政治人物就會全力以赴「做牛做馬」報答大家，讓桃園進入「善良的循環」。

最後，韓國瑜依舊發揮幽默本色，笑稱張善政是他的武當派「大師兄」、自己是少林寺，更打趣說剛剛站上宣傳車吹風後才深刻體會「有頭髮是多麼重要」，逗得全場大笑。

張善政致詞時，則感性說「患難見真情，風雨生信心」，並向在場鄉親致謝，感謝大家不畏整天濕冷天氣站出來力挺藍營候選人，也特別感謝韓國瑜在南征北討、趕場新竹、台北與新北之際，仍特地搶時間來到桃園支援車掃，令人倍感溫暖。

話鋒一轉，張善政也正面反擊民進黨與行政院長卓榮泰的連日抹黑。張善政指出，卓榮泰日前來桃園助講竟稱龍潭科學園區三期在2022年就已核定、反誣指市府浪費三年，事實上2022年根本沒有核定，今年9月國發會通過後，核定公文在卓榮泰桌上整整放了兩個月；此外，桃園鐵路地下化因預算不足追加700多億元的修正計畫，公文也在卓榮泰桌上擺了長達一年六個月，證明行政院根本沒把桃園建設放在心上。