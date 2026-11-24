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黃敏惠冒雨陪高虹安竹市車掃 談雙城互助情誼
嘉義市長黃敏惠今天冒雨陪同無黨籍新竹市長候選人高虹安車隊掃街拜票。黃敏惠表示，去年嘉義遭逢風災，新竹市立即提供支援，此次北上除表達感謝，也盼高虹安順利連任。
高虹安競選總部今天發布新聞稿表示，黃敏惠繼高虹安競選總部成立大會到場站台後，今天下午再度前往新竹市助選。
高虹安表示，嘉義市與新竹市締結姊妹市多年，黃敏惠的市長施政經驗是許多後輩學習的榜樣，感謝黃敏惠不畏風雨前來加油打氣。
黃敏惠表示，2市在彼此有需要時都會相互支持與協助，尤其去年嘉義遭逢風災，新竹市立即提供支援，此次北上不僅是還人情，更是感恩，也盼市民支持高虹安連任。
高虹安競選總部說，嘉義市與新竹市同於民國71年7月1日恢復升格為省轄市，91年締結姊妹市，雙方除每年互派人員出席集團結婚活動，近年也透過中台灣區域治理平台及女力九縣市交流，推動跨區域合作。
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