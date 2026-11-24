國民黨立院黨團今再追打曠世智能案，指當初投資評估所看重的專業法人股東嘉實資訊已退場，但國發基金、台企銀創投仍持續持股。國民黨新北市長候選人李四川今下午赴淡水車隊掃街前受訪表示，相關爭議已談近半年，曠世智能到底有沒有違反利益衝突規定，「我想只有蘇巧慧最清楚」，並批評不應讓人民血汗錢投在蘇家，「贏了都是蘇家的，輸了都是國家的」。

2026-11-24 15:32