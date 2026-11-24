桃園埤塘光電議題成為市長選戰攻防焦點，國民黨籍桃園市長張善政今晚在臉書發文，直言自己任內拒絕農水署桃園管理處提出的6口埤塘光電，並公布桃園市太陽光電設施設置指引，明定水庫、埤塘不開放大規模光電，反觀民進黨候選人黃世杰「你拒絕過哪一口？」

張善政表示，2017、2018年黃世杰在桃園市府擔任參議、顧問，其父親、時任桃園農田水利會總幹事黃金德則大力推動埤塘光電，這2年間前市府放行8口埤塘光電，近日有里長出面表示，如果不是居民抗爭，還會有更多埤塘遭殃。

張善政指出，推動埤塘光電的力量從未死心，他上任後的2023年，農水署桃園管理處仍在推動埤塘光電，並挑出分布在蘆竹、大園、觀音的6口埤塘，探詢市府態度，但市府直接拒絕。他強調，推動埤塘光電的是桃管處，而這場選舉中，桃管處長曾公開稱黃世杰「黃市長」、替黃拉票。

張善政提到，今年8月桃管處舉辦供水交流活動，管理處長稱黃世杰「黃市長」，在場每人還帶1盒高價雞蛋回家；10月湖口、新屋2個工作站的水利小組長聯誼會，也接連為黃舉辦有贈品的問政說明會。

張善政表示，黃世杰的父親大力推動埤塘光電，選舉時又有水利系統相挺，但黃擔任4年立委期間，依公開資料卻沒有1次針對家鄉光電埤塘提出質詢，「這樣的人，說自己反對埤塘光電，有說服力嗎？」

張善政強調，他上任後市府公布桃園市太陽光電設施設置指引，水庫、埤塘不開放大規模光電，農水署再來詢問，答案仍是反對。他強調「桃園的埤塘，我守住了」，而支持黃世杰的力量推動埤塘光電，但黃「從來沒用行動說『不』」。