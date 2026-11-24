九合一選戰倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧遭爆在擔任立委期間，疑似關心過涉未成年女童強制猥褻案的空手道狼師假釋案。國民黨前發言人楊智伃質疑，案發至今，這些在新北市遭受傷害的女童，有沒有同樣的機會，讓一位自己選區的立委辦公室替她們打一通電話關心處境？

楊智伃指出，面對指控，蘇巧慧火速發文痛批這是抹黑，卻也親自證實，她的助理確實曾打電話到矯正署了解案情。

楊智伃說，法務部矯正署主要負責執行刑事裁判、羈押被告及收容保安處分對象，核心業務涵蓋分類收容管理、教化輔導、技能訓練與「假釋審查」。一般收到陳情，當然會先直接問陳情對象這是什麼案子，怎麼可能還需要打電話去矯正署才問得到？才了解得到？一般民眾若不是報上立委辦公室的頭銜，又怎麼輕易「關心」、「了解」案情、案底？

楊智伃說，更可惡的是這次遭關心假釋的案件本身。根據2020年媒體報導，徐姓空手道教練因涉及未成年女童強制猥褻案件，藉由指導空手道動作為由，對年僅9歲及14歲的女童伸出狼爪，經新北地方法院一審判處應執行有期徒刑4年，案件當時引發社會高度關注。

她質疑，這些動動手指、在網路上就能查到的公開資訊，究竟有什麼必要，非得透過立委辦公室打電話到矯正署了解案情？而這起案件的犯案道場，就在新北市樹林區！蘇巧慧如今要參選新北市長，她更想請問，這些在新北市遭受傷害的女童，有沒有同樣的機會，讓一位再自己選區的立委辦公室替她們打一通電話、關心她們的處境？

楊智伃說，一通電話可以是關心，也可能成為介入；關鍵不只是電話裡說了什麼，而是誰有能力打這通電話、又是為了誰而打這通電話。