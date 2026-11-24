選戰最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天深入左營、楠梓大車掃，下午先與雲林縣長張麗善合體，未料傍晚雨勢轉大，基於安全考量，臨時取消後面車掃行程，晚間再與台中市長盧秀燕一同車掃拜票，這也是盧秀燕半年內3度南下高雄輔選，展現姊妹情誼。

盧秀燕親暱稱呼柯志恩「我的好妹妹」，大讚「她愛高雄愛到無法度，她是最愛高雄的人」，正因為她這麼愛高雄，願意把最大的心力奉獻給高雄，這次一定贏，相信她將來一定會是好市長，會把高雄當作一個家在經營，把高雄人當作家人照顧、對待，籲市民給柯志恩機會。

柯志恩表示，感謝盧秀燕市長在天氣不佳的情況下，仍來高雄相挺，讓她非常感動，盧市長不僅是中部的市長，更是在場所有國會委員、民意代表，包括她在內學習的最佳榜樣，相信在盧市長加持下最後能取得好成績。

針對下午楠梓車掃因雨勢過大臨時喊停，柯志恩連聲致歉，透露剛剛有位鄉親告訴她，足足等了車隊2個小時，沒等到車隊出現，讓她直呼「真的很不好意思！」

柯志恩說，選戰接近尾聲，不少鄉親自發性跟隨車隊，但考量雨勢及行車安全，才決定暫停車掃，從頭到尾都是基於安全考量，也提醒鄉親若要到場為車隊加油打氣，務必注意行車及自身安全。

台中市長盧秀燕今晚冒雨南下高雄，半年內第3度為國民黨高雄市長候選人柯志恩輔選，展現姊妹情誼。記者郭韋綺／攝影