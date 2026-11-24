高雄市農業局前局長張清榮身兼民進黨市長候選人賴瑞隆農漁水利後援會副總會長，爆發購地自肥疑雲，國民黨批評，賴瑞隆的「烏隆後援會」又出事，從勞工、幼教、寵物到農漁水利等後援會用人爭議層出不窮，未來怎麼敢把高雄交給你？賴瑞隆競總表示，農業局及當事人都已經說明清楚，這是國民黨在選前的烏賊戰術。

高市議會國民黨團指出，據媒體報導，張清榮任農業局長期間，與大樹區農會總幹事集資購地，土地先由農會承租使用，張清榮任內並推動土地變更。原規劃投入12億5千萬元的大樹冷鏈中心計畫停擺後，農會又在兩人承購的土地上興建集貨場，遭果農爆料質疑涉及公務人員利益衝突迴避問題。

國民黨團批評，賴瑞隆勞工後援會榮譽總召許銘春捲入就安基金爭議；農漁水利後援會長李清福因貪污案判刑10年定讞，賴瑞隆等人連署外役監條例修法後，李清福得以申請外役監並提前假釋；幼教後援會長余亞諭經營的幼兒園涉及不當管教爭議；寵物後援會榮譽總會長蘇方誠與動保處弊案業者有股權關聯。

「賴瑞隆後援會幹部爭議一件接著一件、層出不窮！」黨團批評，每次後援會幹部出事就請辭，每次賴瑞隆都切割了事，但市民要問的是，後援會的人事遴選與背景查核標準到底在哪裡？賴瑞隆後援會幹部一再出包，用人草率、爭議不斷，未來怎麼敢把高雄交給你？

賴瑞隆競選總部表示，針對疑問農業局已說明得很清楚，當事者也說明了。選戰最後4天，烏賊戰術不斷上演中，國民黨永遠學不會正向的選舉，也不提出對市民、產業有幫助的願景，這樣不會得到市民支持。