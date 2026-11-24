九合一選舉進入最後倒數，今天有網友在臉書社團「我是土城人」發文，指民進黨立委吳琪銘曾關心涉及性侵兒少案件的「空手道之狼」，更直言一票都不給吳琪銘兒子、民進黨新北市議員候選人吳昇翰。吳琪銘今天否認曾關心該案，傍晚赴新北地檢署按鈴控告林姓網友意圖使人不當選及誹謗，批評選前惡意抹黑相當惡質。

林姓網友今天在臉書社團「我是土城人」發文稱，「幫性侵兒少的空手道之狼關心的吳大立委，其子即為吳昇翰」，並表示一票都不給吳昇翰，只投給民進黨其他候選人。

吳琪銘接獲通報後立即清查，並向矯正署求證。吳琪銘出示矯正署回文，內容指出，「依據當時業務單位承辦人員所掌握之資料據實陳述，確認未接獲民意代表書面或致電關心」。吳琪銘表示，自己及辦公室助理從未關心過該起性侵案，認為林姓網友的言論已涉及意圖使人不當選，因此今天傍晚赴新北地檢署提告。

吳琪銘說，本周末即將投票，林姓網友在網路上散布的言論，經他親自調查、求證，確認自己並未關心過此案，這種在選舉期間散布不實言論、惡意抹黑的行為非常惡質，必須依法提出告訴，捍衛自己與吳昇翰的清白。

吳昇翰則表示，過去10年都在努力為地方鄉親服務，自己第一次參選新北市議員，卻在投票前夕遭到惡意抹黑、批評，感到相當惋惜。他呼籲選民保持理性發言，不要造謠抹黑，讓台灣的選舉真正做到選賢與能。