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不畏風雨三度合體！韓國瑜、張善政中壢車掃 支持者熱情揮旗大喊凍蒜
投票日倒數4天，桃園市長張善政今晚與立法院長韓國瑜、桃園議長邱奕勝、議員候選人彭康傑、梁為超等人一起車隊掃街，張善政表示，今天天氣變冷，還有飄雨，有議長跟院長都來陪同掃街，讓他非常感動，兩人這麼熱情，一起來幫忙車掃，顯示決心跟企圖心，一定會成功。
今天起連續三天氣溫下降，雖然越晚越冷，但支持者仍站在路口，等待張善政跟韓國瑜的車隊經過，支持者手拿小國旗熱情揮舞，看到車隊經過都熱情想上前握手，高喊張善政凍蒜、韓國瑜加油，這也是韓國瑜第三次與張善政合體。
投票日在即，張善政表示，在接下來每個可能的場合，他都會跟民眾說一定要出來投票，每一張票都需要大家的支持，不要以為好像穩了，沒有選情穩了這回事。
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