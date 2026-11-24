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圖輯／選戰倒數...蔣萬安雨中深入綠營票倉拜票 爭取市民的認同
選戰進入倒數白熱化階段，台北市長蔣萬安與藍營小雞今天下午深入綠營傳統票倉中山、大同區車掃拜票，蔣萬安表示，每區都會持續努力，爭取每個市民的認同。
由於天候不佳，午後下起大雨，蔣萬安與國民黨議員柳采薇、陳炳甫、葉林傳及議員候選人李易儒一起在中山、大同區車掃，蔣萬安出發前穿上輕便雨衣，沿途不時向民眾揮手、拱手拜票，遇上熱情支持者興奮趨前握手、遞紙條、送東西為蔣萬安應援加油，蔣萬安的笑容始終掛嘴上，在雨中賣力回應支持者、向市民請託拜票。
由於台北市大同區被認為是藍營艱困選區，蔣萬安表示，今天一整天都是車掃向市民拜票，上午到松山區、也是以前立委的選區，看到各區很多地方都是熟悉的店家、民眾，大家都非常的熱情，所以每區都會持續努力，爭取每個市民的認同。
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