選戰進入倒數白熱化階段，台北市長蔣萬安與藍營小雞今天下午深入綠營傳統票倉中山、大同區車掃拜票，蔣萬安表示，每區都會持續努力，爭取每個市民的認同。

由於天候不佳，午後下起大雨，蔣萬安與國民黨議員柳采薇、陳炳甫、葉林傳及議員候選人李易儒一起在中山、大同區車掃，蔣萬安出發前穿上輕便雨衣，沿途不時向民眾揮手、拱手拜票，遇上熱情支持者興奮趨前握手、遞紙條、送東西為蔣萬安應援加油，蔣萬安的笑容始終掛嘴上，在雨中賣力回應支持者、向市民請託拜票。

由於台北市大同區被認為是藍營艱困選區，蔣萬安表示，今天一整天都是車掃向市民拜票，上午到松山區、也是以前立委的選區，看到各區很多地方都是熟悉的店家、民眾，大家都非常的熱情，所以每區都會持續努力，爭取每個市民的認同。

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安今天在中山、大同區車掃，支持者打開窗戶為其加油。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安（右）今天在中山、大同區車掃，沿途頻頻向民眾揮手拜票。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安今天在中山、大同區車掃，蔣萬安利用行進空擋擦拭臉頰雨水。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安（右二）今天在中山、大同區車掃，沿途不時有支持者趨前加油、送上鳳梨吉祥物。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安（右）今天在中山、大同區車掃，熱情支持者撐傘趨前向蔣萬安加油。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安（左二）今天在中山、大同區車掃，行經地下道時利用空檔喝水。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安（右）今天在中山、大同區車掃，並與熱情支持者一起加油呼口號。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安（中）今天在中山、大同區車掃，沿途頻頻向民眾揮手拜票。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安今天下午在中山、大同區車掃，出發前穿上雨衣。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，雖然天候不佳，台北市長蔣萬安（左二）今天在中山、大同區車掃，並與熱情支持者擊掌致意。記者潘俊宏／攝影