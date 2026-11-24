印太戰略智庫執行長矢板明夫日前發布「台北需要沈伯洋」助選影片，遭德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛萊儀「反對」肖像被放入片中一事，蔣萬安競辦今表達嚴正質疑。沈陣營接連在未經授權下挪用國際學者肖像與日本虛擬歌手「初音未來」歌聲進行政治宣傳，嚴重欠缺對當事人與智慧財產權的尊重，要求沈伯洋出面給台北市民一個交代。

蔣辦指出，未經同意便將葛萊儀照片與沈伯洋並列，不僅對國際友人極度失禮，更有誤導選民以為獲得背書之嫌。矢板明夫過去曾主持沈伯洋競選活動，也在該活動中播放該隻爭議影片為沈伯洋助選。

蔣辦也提到，沈伯洋日前在二二八和平公園「洋流祭」造勢時，現場播放初音未來歌聲清唱競選曲「台北順起來」，明顯踩踏母公司 Crypton Future Media 禁止角色特性用於政治宣傳的紅線，事後卻僅以「原意是推廣、以後會更小心」輕描淡寫帶過，引發動漫社群強烈不滿。

蔣辦強調，沈伯洋平時對他人版權議題採取高標準檢視，自己選舉卻一再遊走授權灰色地帶。呼籲沈伯洋不要再閃躲，立即針對肖像權與音源爭議向當事人致歉，並向台北市民清楚說明。