國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩為抗議司法介選，絕食至昨日凌晨因身體不適送醫，今天仍未出院。幕僚透露，徐目前意識清楚，但講話速度遲緩、有氣無力，何時出院仍無法評估，更質疑檢警將團隊累積20年的影音、文宣資料帶走，讓選戰最後階段面臨困境。

徐欣瑩自20日晚間9時起在新竹地檢署前絕食抗議，至今已近5天。幕僚表示，徐欣瑩身體狀況尚未恢復，醫院正安排24小時心電圖等相關檢查，出院時間仍須由醫療團隊評估，即使醫師同意出院，他個人認為，依徐欣瑩目前體力，恐難以負荷高強度拜票行程，至於能否出席選前之夜，目前只能「走一步算一步」，畢竟身體狀況不能開玩笑。

針對檢警搜索行動，幕僚質疑偵辦過程不符比例原則，更有「先射箭再畫靶」之感。他指出，團隊多個硬碟及記憶卡遭查扣，內含徐欣瑩從政20年來累積的影音及文宣資料，部分資料僅有實體備份，未儲存在雲端，如今需要使用時才發現素材已被帶走，讓團隊在選戰最後關頭面臨文宣製作困境。

幕僚也質疑，當時助理仍在接受偵訊，民進黨竹北市長候選人曾聖凱卻已發布新聞稿，「好像罪都已經定好了」，認為整個偵辦過程有諸多不公平之處。目前新竹地檢署前仍有部分支持者持續靜坐，考量天氣轉冷又遇大雨，團隊已送上薑湯保暖。

徐欣瑩團隊也透過徐欣瑩的臉書說，距離11月28日投票只剩最後4天，徐欣瑩仍在醫院，但全縣各地的選戰腳步一刻也沒有停下來。也特別感謝楊文科縣長在最後關鍵時刻，因憂心她的身體狀況，當她的分身在湖口進行車隊掃街。

徐欣瑩團隊也懇託支持者，帶著徐欣瑩的勇氣與堅持、化身為她在新竹各個角落的分身，繼續走入人群、為她拜票。