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影／選前倒數4天赴八里 卓榮泰陪蘇巧慧參香釋利多
九合一選舉倒數4天，行政院長卓榮泰下午陪同民進黨新北市長候選人蘇巧慧前往八里開臺天后宮參香祈福。卓榮泰表示，北北基宜已列為國家首都圈黃金廊帶，編定9007億元初期整體規劃預算，其中「AI新基地・淡海智慧科技城」第1階段預定2029年讓智慧製造、物流及健康產業等供應鏈進駐。
卓榮泰也肯定蘇巧慧對建設與社福的用心，並力挺敬老卡加碼至1000點、假牙及腸病毒疫苗補助等規劃。
蘇巧慧則表示，未來將推動八里左岸與交通翻新，串聯皇冠海岸觀光並發展智慧物流園區。
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