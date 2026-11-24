九合一選舉剩最後4天，民眾黨主席黃國昌今天上午先至中和陪同提名的陳怡君市場拜票，傍晚則來板橋與林子宇車隊掃街。黃國昌說，林子宇過去這幾個月在監督上的表現充分印證，民眾黨是超越藍綠最強戰力。希望市民把最專業最強力的監督力量送進新北市議會。

民眾黨提名的市議員候選人林子宇，15日在個人臉書上發文不滿黨中央在車隊掃街直播一事上缺乏事前溝通，盼候選人都有公平的機會，在車隊掃街出發前向黨中央告知不車掃，黨中央隨即取消黃國昌陪同車掃，林子宇卻單獨進行車掃，讓外界關心黃國昌與林子宇間是否產生嫌隙。

民眾黨主席黃國昌今天再度陪同黨提名的候選人拜票，上午先至中和福和市場陪同中和區市議員候選人陳怡君拜票及車隊掃街，傍晚來到板橋與林子宇一同登上宣傳車進行車隊掃街。黃國昌來到林子宇競選總部時，林子宇立即上前大喊主席好，雙方互動十分自然。

被問到對目前的選情有沒有信心，黃國昌說民眾黨在新北市推出了7位非常優秀的候選人，他從昨天去新店，今天早上在中和，下午回到板橋來跟板橋這邊的鄉親說，最重要的是11月28日大家一定要出門投票。林子宇過去這幾個月在監督上面的表現充分的印證，民眾黨的確是超越藍綠最強戰力。希望板橋的鄉親用手中的選票，把最專業最強力的監督力量帶進新北市議會，百分之百相信林子宇絕對不會讓大家失望

林子宇表示，對於民眾黨一直以來都非常的有信心，民眾黨主打的一直都是第三勢力的招牌，不管是我還是我們中和的陳怡君，近期針對蘇家的弊案我們一直一路的在監督，顯示給我們的這個社會大眾來看，我覺得在這一點上面，我對於民眾黨自家的揭弊招牌非常的有信心，最後一哩路要懇請所有的市民朋友一起將民眾黨的候選人送上議會。

林子宇說，晚上會上國昌主席的直播，會用比較詼諧的方式在節目中提出對板橋的願景、政見，把比較生硬的政見結合比較詼諧的方式分享給觀眾。

黃國昌傍晚至板橋陪同林子宇車隊掃街。記者黃子騰／攝影

黃國昌與林子宇登上宣傳車進行車隊掃街。記者黃子騰／攝影

黃國昌與林子宇車隊掃街向用路人懇託支持。記者黃子騰／攝影

林子宇致贈戰神彩帶給黃國昌。記者黃子騰／攝影

林子宇幫黃國昌披上戰神彩帶。記者黃子騰／攝影