選戰倒數4天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今冒雨在左營、楠梓展開車掃，雲林縣長張麗善也南下陪同掃街拜票，張麗善說，柯承諾當選後成立「高高平等辦公室」，縮小城鄉差距，優先照顧資源不足偏鄉弱勢居民，讓她感動，盼鄉親全力支持。

柯志恩今天與李雅芬、白喬茵、陳玫娟、陳眉蓁、陳麗珍5位市議員聯合大車掃，她抵達集合地點後先發放國旗飄帶，吸引不少支持者冒雨排隊領取，車隊還沒出發，現場已排起長龍。

張麗善表示，柯志恩上屆臨危受命參選高雄市長，拿下約53萬票，落選後仍持續深耕高雄，4年走訪520個里，獲得不少鄉親認同，她能夠堅持走到這次選舉，獲得很多鄉親支持，這是因為4年深耕，她真正了解地方的需求。

談到柯志恩提出當選後第一個月成立「高高平等辦公室」，讓高高平等、區域均衡發展，張麗善表示，「這個政見我聽了非常感動」。

張麗善指出，因為舊高雄縣27個區，跟原高雄市11個區，無論是交通、醫療、教育，產業發展或公共建設經費，都很不均等，她說，父母官真正要做是針對偏鄉及資源不足的地區加強建設，能夠並駕齊驅。

她以雲林草嶺為例，921大地震後，當地一度對發展失去信心，第一次的行動主管會報，就到草嶺聽取鄉親的意見，鄉親講了3小時，一聽以後，她就知道要怎麼做，草嶺如今逐步走出震災低潮，未來還要「開出台灣第一張綠色處方箋」她相信柯志恩也會用同樣的心經營高雄，呼籲鄉親全力支持。

柯志恩表示，張麗善在雲林執政8年，推動農漁業政策、照顧農漁民權益的成績有目共睹，今天高雄下著雨，仍特地南下陪同車掃，一起爭取左楠鄉親認同，她非常感謝。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今冒雨在左營、楠梓車隊掃街，雲林縣長張麗善特地南下陪同拜票。記者郭韋綺／攝影

柯志恩在左楠車掃出發前發放國旗飄帶，吸引支持者冒雨排隊領取，現場排起長龍。記者郭韋綺／攝影