基隆市長候選人童子瑋今質疑現任市長謝國樑的領導風格，傷害公務體系。前市長林右昌表示，一個好市長不能像任性的小孩，想到什麼做什麼，市府是公務機關，「不是你家」。

對於童營的質疑，競選連任的謝國樑回應，相信大家都已看到有史以來最強的區長陣容，未來將會用專業跟熱忱來推動更優質的城市治理。

童子瑋今在報紙刊登半版廣告，喊出「市政成敗，市長來扛」，提出四項承諾，尋求基市府公務人員支持。

林右昌今天陪童子瑋掃街，兩人出發前受訪。童說，過去林右昌執政8年，非常尊重公務人員，所以帶動向心力。林給了目標方向，所以城市的這個建設，穩定持續的進步。

童子瑋指出，反觀謝國樑主政這幾年，公務人員出走、逃亡，退休的退休，被趕走的趕走，調走的調走，文官系統體系非常混亂。公務人員都是考試出來的，民政的應該在民政、社會的應該在社會，大家都有自己的專業，但這幾年被大幅的調動，市長不尊重體系，市政混亂也是正常的。

林右昌表示，「將帥無能，累死三軍」，當一個好市長，不能像任性的小孩一樣，想到什麼做什麼，然後亂發脾氣，這是公務機關，不是你家，尊重整個公務體系是非常關鍵基礎的一件事情。

林右昌說，當一個領導人，要有價值的願景，然後把大家凝結成一個團隊一起向前走。過去這幾年很痛心看到優秀的公務員，因為市長任性不尊重專業亂調而出走，並不是說市長的人事權不能去調動，這個要尊重市長，但總有一定的邏輯跟規矩。

林右昌指出，他相信童子瑋是能夠帶領大家，能夠給大家願景價值的領導人，相信未來他會尊重所有公務同仁，跟大家站在一起攜手合作，一起建設基隆，讓所有基隆的公務同仁成為驕傲的市府同仁。