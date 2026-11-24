台北市長選舉倒數4天，藍綠候選人展開車隊掃街激戰，民進黨台北市長候選人沈伯洋在下午2時40多分時到捷運動物園站附近，展開大安文山車隊掃街，現場即便下雨又低溫，仍不少支持者們站出來。他說，這次車掃主要是提醒市民11月28日出門投票。有趣的是，車隊經過新生南路一段、信義路三段時，沈伯洋發現老婆站在人群，直呼「認出老婆是我的專長」。

沈伯洋位在大安文山區的車隊掃街起點，距離捷運動物園站要走10分鐘路程區域，加上今日鋒面通過及東北季風增強，下午降雨增強，卻不減支持者們前來加油打氣，除了拿出小旗幟外，也出現3號氣球、飄帶，以及「小水滴大洋流」應援毛巾，絲毫不減熱情。

沈伯洋說，這次車掃的主要目的，不是要特別要催出什麼人來，是提醒大家11月28日投票，其實跟傳統車掃類似。有時候也會遇到有人單手騎車和他們揮手，但都會提醒不要擊掌，因為擊掌要靠近，容易出現危險。

沈伯洋也透露，有時候會有民眾將應援小物丟到車上來，團隊也沒有辦法擋住，如果是要直接遞上來的話，還是會說不行，因為安全最重要，剛經過時有人好像是拿劉媽媽飯糰，確實是一家好吃的飯糰店，晚點自己會再去買。

受訪完後，沈伯洋也與市議員候選人們坐上車子展開掃街，由於下雨的關係，團隊還特別提醒沈伯洋要穿雨衣不能只帶帽子，同時也提醒支持者要注意安全，不要太靠近車道。

雖然是上班日且為下午3時多開始車掃，直播人數也有到3萬7千多人收看，車掃行經的路上不少支持者現身揮手。特別的是，車隊行經新生南路一段、信義路三段時，沈伯洋突然大喊「誒！我老婆，我看到了，太厲害了，果然是我的專長。」

支持者們前來加油打氣，除了拿出小旗幟外，也出現3號氣球、飄帶，以及「小水滴大洋流」應援毛巾。記者邱書昱／攝影