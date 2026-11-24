高雄市大樹蔬果冷鏈物流中心計畫已終止，身兼民進黨高雄市長候選人賴瑞隆農漁水利後援會副總會長、農業局前局長張清榮，遭踢爆回任農會常務監事後，與農會總幹事歐幸娟合資購地，由農會申請5100萬補助蓋集貨場，涉未迴避利益衝突，賴的用人爭議再添一樁。對此，國民黨柯志恩認為，賴瑞隆應說清楚。

柯志恩今在左楠區大車掃，她行前受訪表示，大樹農產品要拓展外銷市場，冷鏈工廠扮演非常重要的角色，中央挹注12.5億元經費，經媒體披露，才發現工程已經停擺，究竟是什麼原因導致停工，又牽涉賴瑞隆後援會的副總會長，相關疑點都應對外說明。

柯志恩質疑，為何地方寄予厚望的冷鏈設施最後無疾而終？其中是否涉及其他利益關係？這一切都應該給大樹居民一個清楚的交代。

柯志恩直指，賴瑞隆後援會近期爆發多起爭議，涉及其後援會重要幹部，為何頻頻與利益爭議有所關聯？她並追問賴瑞隆，若用人都是自己人，又如何讓市民相信未來不會衍生類似事件，如何讓大家放心？

賴瑞隆後援會幹部接連捲入爭議，包括勞工後援會榮譽總召許銘春涉及就安基金爭議、農漁水利後援會長李清福因貪汙判刑10年定讞、幼教後援會余姓會長經營的幼兒園爆出不當管教、寵物後援會蘇姓榮譽總會長遭指與動保處弊案涉案業者有股權關聯，如今再添農漁水利後援會副總會長張清榮購地及利益迴避疑雲。

針對最新土地爭議，賴瑞隆競總表示尚須了解，暫無回應。