民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天下午與總統府秘書長潘孟安，及市議員蕭隆澤、周永鴻及議員候選人陳映辰展開「台中第①大車掃」潭雅神場。欣純準備台中特色的「羅氏秋水茶」，呼應潘孟安延續30多年的初一奉茶服務傳統。潘孟安回贈「屏東金牌巧克力」，兩人分享家鄉味，也期待透過城市治理交流促進城市均衡發展。

何欣純表示，潘孟安是過去在立法院的老同事與好大哥，30多年來每逢大年初一，回到屏東車城福安宮親自奉茶，將平安與祝福送到鄉親手中。這份奉茶文化，代表台灣最親切且溫暖的人情味，她特別準備台中在地的羅氏秋水茶，分享台中人的好滋味，也期許將奉茶服務鄉親的心意帶進市政，讓台中成為有人情味、有溫暖的城市。

潘孟安表示，何欣純在立法院表現傑出，曾任黨團幹事長，不論問政法案或爭取預算，都積極為台中公共建設與市民服務發聲，過去也協助推廣屏東農漁產品，是認真做事的好夥伴；他今天特別帶著總統的祝福前來打氣，並送上屏東小農製作的金牌巧克力，以入口先苦後甘，祝福欣純苦盡甘來，帶領台中迎向欣時代。

何欣純表示，潘孟安擔任兩屆屏東縣長，在農業產業及城市行銷上有豐富經驗，值得彼此交流學習。潭雅神鄉親期待地方發展，未來將全面盤點各區需求，以市民為中心規劃市政，讓潭雅神與大台中各區域均衡繁榮發展。

潘孟安也強調，台中不只是南來北往的交通樞紐，更是牽動台灣文化與產業發展的重要城市，懇託鄉親11月28日相揪返鄉投票，全力支持1號何欣純，讓市長勝選、議員全壘打。

台中市長候選人、立委何欣純今天下午與總統府秘書長潘孟安，及市議員蕭隆澤、周永鴻及議員候選人陳映辰展開「台中第①大車掃」潭雅神場，何欣純特別準備台中在地的羅氏秋水茶送潘孟安。記者黃仲裕／攝影