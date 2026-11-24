選戰倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今上午才合體副總統蕭美琴，下午再與行政院長卓榮泰參拜八里開台天后宮。她說，她有第一線議員、里長反映民意，自己可以「直通卓榮泰」爭取中央資源落實地方建設。卓也大讚蘇及地方民代積極反映地方需求，包括淡江大橋或台北港土石方車議題，中央、地方合作非常積極，盼新北有新市長、新議會，迎接新發展。

蘇巧慧表示，選前倒數四天，現在是緊張、緊繃時刻，在選前到八里開台天后宮，就是要展現對八里的重視與承諾，讓地方發展不只是空口說白話，而是已有長期規畫。

蘇巧慧指出，八里過去曾因左岸觀光及十三行博物館，成為北台灣重要觀光景點，當時還有「來八里不用去巴黎」，但20多年過去，左岸需要翻新，交通建設也面臨新需求，正是八里重新定位、強化基礎建設的重要契機，她透過鄭宇恩及地方里長反映第一線需求，再向卓榮泰爭取中央支持，提出觀光、產業及交通三大發展方向。

蘇巧慧說，未來將推動「新皇冠海岸觀光計畫」，串聯漁港及海岸線，從海岸延伸至八里左岸，讓地方觀光資源整合發展；產業方面，台北港除了肩負貨運功能，也承接全國營建土石方去化需求，未來希望結合港區周邊八里產業區，朝智慧物流園區方向發展；交通方面，則持續完善市道105線等道路建設，降低港區發展對居民生活的影響。

卓榮泰說，2018年他擔任行政院秘書長、賴清德擔任行政院長期間，淡江大橋因設計困難、工程經費不斷增加，加上營造廠商投標意願低，工程一度面臨延宕，當時蘇巧慧及前立委呂孫綾多次到行政院反映，行政院經反覆討論、精算，最後由賴清德核定工程，後續在蘇貞昌擔任行政院長期間開工，才有今天的成果，證明蘇巧慧與呂孫綾的堅持是對的。

台北港因中央規畫土石方暫置場，因大車進出造成地方交通及粉塵困擾。卓榮泰說，當時就是蘇巧慧、鄭宇恩拍攝影片、打電話向他反映，他隨即召集內政部國土管理署、交通部及港務公司協調，最後完成改善，行政院也非常感謝，藉由他們的反映讓行政院能及時、有效解決民眾困擾與痛苦。

卓榮泰表示，蘇巧慧就是深知地方需求的民意代表，無論在中央或地方，都能即時反映問題，行政院也能因此有效解決居民生活困擾，更有把新北八里建設成法國巴黎的雄心壯志。

卓榮泰也提到，蘇巧慧關注長輩及年輕世代福利，包括敬老卡升級為「至尊卡」、加碼至1000點，以及腸病毒疫苗部分負擔、擴大臨時托育等政策，認為蘇巧慧不僅在立法院認真問政，也持續投入地方服務，從長者、年輕人到孩童的需求都有所準備。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天與行政院長卓榮泰到八里開台天后宮參拜。記者葉德正／攝影