蘇巧慧與卓榮泰八里合體 大家給的意見「我可以直通卓院長」
選戰倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今上午才合體副總統蕭美琴，下午再與行政院長卓榮泰參拜八里開台天后宮。她說，她有第一線議員、里長反映民意，自己可以「直通卓榮泰」爭取中央資源落實地方建設。卓也大讚蘇及地方民代積極反映地方需求，包括淡江大橋或台北港土石方車議題，中央、地方合作非常積極，盼新北有新市長、新議會，迎接新發展。
蘇巧慧表示，選前倒數四天，現在是緊張、緊繃時刻，在選前到八里開台天后宮，就是要展現對八里的重視與承諾，讓地方發展不只是空口說白話，而是已有長期規畫。
蘇巧慧指出，八里過去曾因左岸觀光及十三行博物館，成為北台灣重要觀光景點，當時還有「來八里不用去巴黎」，但20多年過去，左岸需要翻新，交通建設也面臨新需求，正是八里重新定位、強化基礎建設的重要契機，她透過鄭宇恩及地方里長反映第一線需求，再向卓榮泰爭取中央支持，提出觀光、產業及交通三大發展方向。
蘇巧慧說，未來將推動「新皇冠海岸觀光計畫」，串聯漁港及海岸線，從海岸延伸至八里左岸，讓地方觀光資源整合發展；產業方面，台北港除了肩負貨運功能，也承接全國營建土石方去化需求，未來希望結合港區周邊八里產業區，朝智慧物流園區方向發展；交通方面，則持續完善市道105線等道路建設，降低港區發展對居民生活的影響。
卓榮泰說，2018年他擔任行政院秘書長、賴清德擔任行政院長期間，淡江大橋因設計困難、工程經費不斷增加，加上營造廠商投標意願低，工程一度面臨延宕，當時蘇巧慧及前立委呂孫綾多次到行政院反映，行政院經反覆討論、精算，最後由賴清德核定工程，後續在蘇貞昌擔任行政院長期間開工，才有今天的成果，證明蘇巧慧與呂孫綾的堅持是對的。
台北港因中央規畫土石方暫置場，因大車進出造成地方交通及粉塵困擾。卓榮泰說，當時就是蘇巧慧、鄭宇恩拍攝影片、打電話向他反映，他隨即召集內政部國土管理署、交通部及港務公司協調，最後完成改善，行政院也非常感謝，藉由他們的反映讓行政院能及時、有效解決民眾困擾與痛苦。
卓榮泰表示，蘇巧慧就是深知地方需求的民意代表，無論在中央或地方，都能即時反映問題，行政院也能因此有效解決居民生活困擾，更有把新北八里建設成法國巴黎的雄心壯志。
卓榮泰也提到，蘇巧慧關注長輩及年輕世代福利，包括敬老卡升級為「至尊卡」、加碼至1000點，以及腸病毒疫苗部分負擔、擴大臨時托育等政策，認為蘇巧慧不僅在立法院認真問政，也持續投入地方服務，從長者、年輕人到孩童的需求都有所準備。
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