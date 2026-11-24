聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋進行車掃 陰雨綿綿但民眾的熱情不減
九合一大選選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天開始一連三天的傳統車掃。上午在中正萬華區，下午來到大安文山車隊掃街。一路陰雨綿綿，民眾的熱情不減，揮舞著洋流旗子飄帶高呼我們的市長沈伯洋、你的市長沈伯洋。沈伯洋比出3號手勢，愛心手勢，回應民眾的熱情，呼籲民眾1128記得去投票。
沈伯洋表示，過去車掃是請民眾認領路段並於終點站講政見，此次以傳統式車掃進行，是為提醒民眾週六記得要投票。下午由民進黨立委范雲及大安文山的議員及議員參選人陪同掃街。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。