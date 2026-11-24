九合一大選選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天開始一連三天的傳統車掃。上午在中正萬華區，下午來到大安文山車隊掃街。一路陰雨綿綿，民眾的熱情不減，揮舞著洋流旗子飄帶高呼我們的市長沈伯洋、你的市長沈伯洋。沈伯洋比出3號手勢，愛心手勢，回應民眾的熱情，呼籲民眾1128記得去投票。

沈伯洋表示，過去車掃是請民眾認領路段並於終點站講政見，此次以傳統式車掃進行，是為提醒民眾週六記得要投票。下午由民進黨立委范雲及大安文山的議員及議員參選人陪同掃街。

九合一大選選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）今天開始一連三天的傳統車掃。下午前往大安文山車隊掃街。沈伯洋與民眾的熱情相呼應，也提醒民眾1128記得去投票。 記者黃義書／攝影