台北市長選舉倒數4天，藍綠候選人昨同時開直播、今也繼續拚車隊掃街。由於蔣萬安昨疑將開根號認成微積分，事後笑回「做效果啦」。沈伯洋今下午2時40多分展開大安文山車隊掃街前受訪，他說，看起來就很不一樣，不過就像蔣萬安說的做效果，「效果滿好的。」

沈伯洋說，根號跟微積分看起來就很不一樣，因為當時沒有看蔣萬安的直播，且中午還到台北大學開會，之後看到訊息「看起來那是一個積分的題目啦，那跟開根號不太一樣，那可能就是有所誤會。」

不過，沈伯洋說，或者就像蔣萬安講的是在做效果，「效果滿好的。」隨後，媒體也請沈伯洋解題，他也一項項列算式最後回答，答案是5。

另外，沈伯洋昨也有開直播，觀看人數飆到83萬人次。他說，其實分享了滿多人生的哲學，然後也有講一下怎麼算數學，所以雖然時間不太夠，不然等一下車掃也可以繼續分享，可能下雨天所以能夠出來看車掃的人會比較少。

沈伯洋也說，尤其高中數學可以分為兩大塊學習大方向，若能掌握的話，對於學習也會很有幫助。首先是定量、角度跟函數，另一塊是排列組合、統計跟機率，其實所有設計課本的人都是為了要鋪陳讓學生學會某一個東西，循序漸進到了最後會學到什麼，學起來其實會比較順利。

媒體也問到股市今天大漲，對於選情是否幫助？沈伯洋說，盡量不要用選情的角度來看股市，因為股市的穩定對這個國家金融的穩定是非常重要。所以昨天行政院有開會討論相關議題，上個禮拜國安基金等也來穩定金融，這筆選舉來得重要。