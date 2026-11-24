總統府秘書長潘孟安今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純從神岡新和宮出發進行車隊掃街，展現團隊氣勢。何欣純在致詞中肯定潘孟安過去在屏東縣政府的施政表現，表示未來若有機會代表城市治理，將借鏡屏東在農業、產業與行銷上的成功經驗，並強調「以市民為中心」，同時回應地方對區域均衡發展的期待。

何欣純特別感謝總統府秘書長潘孟安特地南下陪同車隊掃街。她提到，潘孟安過去曾是她在立法院的好戰友、好哥哥，如今擔任總統府秘書長仍抽空遠道而來相挺，讓她相當感動。

何欣純指出，潘孟安過去帶領屏東縣政府團隊施政表現亮眼，無論是農業、產業發展或城市行銷，都累積了許多值得學習的經驗。她表示，未來希望與全台各縣市互相交流、共同成長，並以市民的角度出發、以市民為中心推動市政建設。

在談及地方發展時，何欣純也反映基層鄉親與多位地方民代的聲音，指出縣市合併以來，部分區域過去一段時間感覺未被看見或遭到忽視，城鄉與區域間的均衡發展仍有很大努力空間。她強調，未來必須好好盤點地方需求，凝聚共識、齊心打拚，回應鄉親的期待。