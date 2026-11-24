民眾黨主席黃國昌質疑基隆市長候選人童子瑋論文涉嫌抄襲，卻把說明責任推給學校。基隆市長候選人謝國樑陣營今天說，童面對疑點迴避、卸責，還把提出質疑的人打成政治抹黑，暴露誠信與人格上的缺失。童子瑋陣營對此表示「不回應」。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤指出，黃國昌昨晚在直播中展示論文比對畫面，質疑童子瑋與學長論文不僅文字高度雷同，連英文文法錯誤也相同。如認外界抹黑，應明確指出哪一項比對有誤、哪一項質疑不實，拿出原始資料與寫作依據逐項回應。自己寫的論文，為什麼不敢自己說清楚？

謝若彤說，交由學校調查，不代表可以不回答。把「皮球」丟給學校，再擺出一副事不關己的態度，只會讓市民更加看清他的操守與擔當。連自己的論文都不願正面交代，遇到問題只會推給別人，這樣的政治人物，憑什麼要求市民把整座城市交給他？

謝若彤也質疑民進黨中央的態度，指賴清德總統擔任黨主席，要求候選人簽署學術倫理切結，如今自己提名的候選人遭到質疑，當初承諾的標準還算不算數？民進黨全黨至今有誰願意針對比對內容，公開替童子瑋的論文背書？如果連自己人都無法就這些疑點提出具體說明，又憑什麼要求社會大眾照單全收？

謝國樑競辦要求民進黨中央落實自己訂下的學倫標準，應公開交代是否啟動黨內學倫調查，不能讓學倫機制淪為說一套、做一套的裝飾品。童子瑋要親自公開回應論文疑點，誠信與操守是市長候選人最基本的資格，不能一面爭取市民信任，一面拒絕接受檢驗，必須向海大師生、校友及基隆市民負起說明責任。