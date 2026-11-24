年底地方選舉進入倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧捲入關說疑雲。民眾黨新北市議員候選人陳怡君今天說，空手道教練徐唐成對未成年女童犯下猥褻獸行，矯正署聲稱未曾接獲立委來電查詢此案，然而蘇巧慧卻坦誠服務處助理有致電關心，請問到底是誰在說謊？

民眾黨立法院黨團今天舉行「撕開蘇巧慧的假面具！關說假釋、縱狼歸山」記者會，民眾黨立委蔡春綢表示，根據運動部不適任教師查詢系統，徐唐成對未成年女童犯下猥褻獸行，運動部應該嚴格落實「狼教練經判刑確定，永不錄用」，蘇巧慧過去曾經喊出兒少保護六大政見，「請問守護孩子的初衷，如今是否真的有放在心上？」

民眾黨立委邱慧洳指出，徐唐成涉犯兩起女童猥褻案，包括強制猥褻及權勢猥褻，法定刑為3年以上、10年以下，一審法院僅有判刑3年，兩案確定後裁定應執行刑6年，根本就是高高舉起、輕輕放下。此外，徐唐成先後4次陳報假釋都未通過，後來得到蘇巧慧這位貴人關照，果然命運馬上大不同，立刻成功獲得假釋、縱狼歸山。

陳怡君說，民眾黨團上周向矯正署查證，對方先是宣稱「徐唐成假釋案並未收到民意代表的書面關心，承辦人也未接獲電話關心」，矯正署今天再度回函「經查本署業務單位及承辦人員，均未曾接獲該助理來電查詢」，然而蘇巧慧卻坦承服務處助理有致電矯正署關心，雙方說法根本兜不攏，請問到底是誰在說謊？

陳怡君質疑，經過蘇巧慧的關說，徐唐成順利提前假釋出獄，究竟是矯正署的螺絲鬆了，還是蘇巧慧的權勢滔天？況且，如果真的像蘇巧慧所說，只是服務處助理打電話至矯正署，難道連事前背景等相關查證都不用嗎？

陳怡君還說，徐唐成早已是運動部不適任教練黑名單，假釋出獄後竟然在新北市樹林區教授兒童空手道，蘇巧慧身為在地立委是否知情？誰能保證不會有下一個受害者？號稱最關心兒童的水獺媽媽，連這種電話都敢打，假釋出來還讓惡狼繼續執教，蘇巧慧應該出來面對。

邱慧洳表示，蘇巧慧坦承有電話關心，法務部矯正署卻一再否認，甚至宣稱「確認未接獲民意代表書面或致電關心；至於其他單位或人員是否曾接獲相關電話，亦無從得知」，難道是為了護航蘇巧慧，要把責任推給憑空捏造的第三人？還是怕影響選舉結果，矯正署要公然說謊？