台北市長選舉倒數4天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今下午2時40多分時在捷運動物園站附近，展開大安文山的車隊掃街，媒體問到，台北花卉公司副董事長黃子哲翻出沈伯洋在2014年發文指「台北市是一個沒救地方」，認為欠台北市民道歉。沈伯洋直說，沒救的可能是他年輕的嘴。

黃子哲臉書發文，2014年4月連勝文在黨內初選贏了丁守中，代表國民黨參選台北市長，後來連勝文在一場活動中高呼要團結勝選，給太陽花學運違法衝撞者一個教訓，當時沈伯洋在臉書發文對連勝文的這番言論表達不滿。但令人震驚的是，文中竟遷怒並痛批台北市民「這就是為什麼台北市一個沒救的地方，水準真的太低了」而沈伯洋如此嚴重羞辱台北市的原因。

沈伯洋說，「我真的覺得是他（黃子哲）開心就好了。」疑惑大家怎麼那麼關心他在十幾年前的任何的發文跟留言。「那我不會覺得台北真的沒救啦，我覺得沒救的可能就是我年輕的嘴巴而已。」

另外，媒體問到疑有台北市一位學校代課老師，在個人社群貼文支持沈伯洋，卻遭校方說不可以發文，最後全部刪掉等狀況。沈伯洋說，每個人在下班以後都是自由的人，所以想要支持誰、想要分享什麼訊息，會是對方的自由，除非分享的是觸法訊息「老師最後也要投票。」

沈伯洋認為，可能學校是不是對於相關規定有所誤解，應該是指不能在課程上表達支持誰或分享訊息。