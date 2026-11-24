選前倒數關鍵，水庫光電板成選戰重要議題攻防，一開始街訪拋出「投蔣萬安是因三擋中央翡翠是否設光電板公文」的「水庫阿姨」，今接受本報電訪，對於網友稱「一人擊退洋流」，水庫阿姨受訪時笑稱，她這一生沒做過什麼大事，就是平凡人、老百姓，但這一次「我要為蔣萬安、為自己勇敢一次！」希望更多「水庫阿姨們」勇敢站出來。

「水庫阿姨」是資深台北市民，將近七十年都住在台北市，她今天也還原當天街訪過程。她說，她原參加蔣萬安安心大遊行，沒想到下大雨，從大安森林公園走到市政府前，原想先到市府一樓大廳躲雨，沒想到遇到網紅街訪，被問支持誰，就想到跟著羅至佑里長去參觀翡翠水庫的感想，覺得「蔣萬安蠻偉大的，幫我們擋了三次的光電，這件事一直在我心裡。」

儘管「水庫阿姨」幾乎不用社群，不過對於自己的一段街訪影片在網路熱議，她說，周邊的朋友都稱讚她「你真的是很棒！」水庫阿姨受訪時也俏皮地說，「我覺得自己這次真的『還是蠻偉大(開玩笑)！』」甚至對「水庫阿姨」這稱號，覺得非常高興、非常光榮。

她說，自己當初根本沒有想到街訪說的話，會引發後續效應，只是覺得蔣萬安就是誠懇、安安靜靜做事，並且守護了大台北6百萬人的用水安全，這才是人民最重要、最在乎的。「台北市有乾淨的水，就是因為蔣萬安幫忙守護！這一定要勇敢說出來。」

她也感嘆，這次選舉因為「洋流」，很多朋友不敢吭氣，擔心講話就會被出征，但她堅定地說，「選舉應該是選這個人做了什麼」才最重要，蔣萬安就是一個很老實、實實在在、為市民做很多事情的市長，「大家應該要站出來，不用怕、站出來。」

「為自己勇敢一次」，水庫阿姨說，她只是個小市民，平常也不會接受什麼訪問，但是這一天，她就是覺得自己一定勇敢站出來，把市民在乎的勇敢講出來、站出來。