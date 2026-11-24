選舉倒數不到4天，民進黨台南市議員朱正軒今遭2名前隨行女助理指控涉嫌性騷，稱朱疑利用職務權勢，多次對女性動手動腳、開黃腔，其中一名前助理更指控，今年1月深夜開車載朱返家途中，遭朱抓手、親吻手背，甚至企圖強吻。兩人今天出面揭露經歷，並依法提告。朱正軒則嚴正駁斥，稱相關內容極其荒謬、全屬不實造謠，將在今天下午前往南檢提告。

前女助理表示，去年12月至今年3月任職朱的服務處，負責隨行、跑攤及駕車，今年1月22日深夜，她依工作職責開車載朱返家，朱上車後突然抓住她的手十指緊扣，接著親吻手背，她多次掙脫、出言制止，當車輛行經府前路口停等紅燈時，朱竟轉向駕駛座企圖強吻，她趕緊用力推開，頭髮仍被親到。

她說，當下正在開車，擔心發生危險，只能不斷拍開朱的手，直到約20多分鐘後抵達住處，這段令人害怕的車程才結束。朱當晚雖有飲酒，但下車後行動正常，隔天卻稱「斷片」、「不記得發生什麼事」，讓她相當氣憤。

另一名隨行女助理則指控，今年2月到服務處協助跑行程期間，朱多次有不必要的肢體接觸，包括駕車時伸手碰觸她打方向燈的手、近距離拉遮陽板，交代工作時也刻意靠近，讓她感到緊張不適。她曾向朱敬重的薛姓前輩求助，卻被勸「不要以卵擊石」，甚至提醒「絕口不提才是明哲保身」。

她提到，今年9月曾向朱的妻子反映，卻未被相信，認為受害者求助無門，因此決定與其他被害人共同提告。前女助理也強調，此時出面並非政治操作，自己沒有參選打算，只希望公開自身經歷，也盼其他曾遭遇類似情況的女性勇敢站出來。

對此，朱正軒回應，有心人士刻意選在選前4天抹黑、抹黃，企圖讓他沒有時間透過司法自證清白，惡劣手段昭然若揭，相信選民心中自有公斷。朱正軒稍早也在律師、妻子及服務處同仁陪同下前往南檢按鈴提告。朱正軒強調，為捍衛清白，絕不姑息不當選舉攻擊，將循法律途徑追究責任。