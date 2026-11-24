台北府城隍廟主委上午趁台北市長蔣萬安大車掃車隊經過時，替蔣萬安掛上紅綾送上祝福。媒體報導指蔣萬安轉彎後就將紅綾摘下來。對此，蔣萬安下午指出，怕下雨淋濕所以就先收起來，主委受訪也說，離開後摘下來，不會沒有禮貌。

蔣萬安上午與國民黨松山、信義選區的議員候選人合體車掃，經過虎林街時，台北府城隍廟的主委林賢順幫蔣萬安掛上紅綾給他祝福，兩人更握手。媒體報導車隊離開後，從虎林街右轉八德路四段，蔣萬安便拿下城隍廟送的紅綾，交由隨扈收好。

對此，民進黨台北市議員洪健益痛也批「偶包作祟」，且非首例，還說他將神明的加持往外推，真的「蔣完了」。

蔣萬安下午大車掃，針對宮廟主委送紅綾，蔣萬安受訪指出，因為怕下雨淋濕，所以就先收起來。很謝謝主委的祝福跟用心，「我們一定也會好好地保存」。

主委林賢順受訪則緩頰，這根本沒有關係、沒有什麼不禮貌，直言不懂的人多，黑白亂想的人更多。

來拜完城隍爺後一定會把紅綾拿下，不可能掛著回家，「這沒有什麼沒禮貌」這根本沒有關係」。