國民黨新北市長候選人李四川今下午前往淡水進行車隊掃街，新北市長侯友宜第7度陪同車掃。侯友宜談起兩人的成長背景表示，李四川出身漁村，父親是討海人，自己則是在菜市場家庭長大，兩人都是從基層一步一腳印走上來，也因此更能理解基層民眾生活。

淡水今天氣溫偏低，天空飄雨，李四川、侯友宜抵達淡水大庄埔福德廟時，現場已有不少地方里長及支持者冒雨等候。兩人先入廟參拜祈福，隨後與新北市議員陳偉杰、陳家琪、蔡錦賢及議員候選人呂鈞鴻等人一同展開車隊掃街。

車隊出發後沿途有民眾站在路旁揮手、拿起手機拍攝，也有人送上鳳梨、蒜苗等象徵吉利的農產，以「旺來」、「凍蒜」替李四川加油，李四川則不時向道路兩旁民眾揮手致意。

侯友宜表示，這已是自己第7度陪李四川車掃，兩人的出身背景相近，「他家是艱苦的討海人，我家是菜市場的長工」，成長環境及過程都很相似，都是從基層一步一腳印走上來。

侯友宜說，自己過去與李四川共事，不只見證他能把事情做成功，也認為李四川是「好好做事的人」，由基層出身、有同理心，因此願意站出來支持他。

侯友宜也細數淡水近年建設，包括淡海輕軌、淡江大橋及新設學校等，另有淡北道路、淡海科學園區及關渡二橋等後續建設仍待推動，希望李四川未來能接棒完成。

李四川則表示，選戰進入最後階段，自己仍會全力走遍新北29區，爭取所有市民支持。他認為最後決勝關鍵仍是投票率，接下來幾天會盡力催出支持者，希望11月28日都能出門投票。

對於蘇巧慧今天晚間同樣安排淡水車掃，雙方近期行程多有重疊，李四川表示，各候選人在選前密集車掃、爭取選民支持相當正常，彼此各自努力爭取市民認同。

新北市議員陳家琪今天也出席一同車掃。記者張策／攝影

李四川淡水車掃途中獲民眾送上鳳梨、蒜苗，以「旺來」、「凍蒜」祝福選情順利。記者張策／攝影

李四川（左二）今在新北市長侯友宜（右二）陪同下前往淡水車隊掃街，兩人先到大庄埔福德廟參拜祈福，再展開車隊掃街。記者張策／攝影

李四川淡水車掃途中獲民眾送上鳳梨、蒜苗，以「旺來」、「凍蒜」祝福選情順利。記者張策／攝影

李四川（右四）今在侯友宜（右三）陪同下掃街淡水，兩人出發前與地方議員、里長及支持者合影。記者張策／攝影

新北市議員候選人呂鈞鴻（左）在新北市議員蔡錦賢陪同下進行車掃。記者張策／攝影

新北市議員陳偉杰（左）今天也出席一同車掃。記者張策／攝影