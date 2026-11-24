嘉義市長選戰倒數，高雄市長陳其邁與嘉義出身立委黃捷，下午到嘉市陪民進黨市長候選人王美惠車掃，陳其邁肯定王美惠騎機車長期深耕地方，為市民服務，以高雄捷運經驗為例，強調嘉市未來交通建設必須結合中央資源與嘉縣合作，才能加速推動。

陳其邁表示，王美惠從政以來一步一腳印，對嘉市地方建設及發展非常了解，熱愛家鄉、服務市民是她一路走來的初衷。王美惠問政風格鮮明，講話宏亮，為地方爭取建設時，連高雄都聽得到她的聲音。他強調，嘉義正處於大南方新矽谷科技產業發展重要契機，未來AI產業快速成長，嘉義縣市唇齒相依，更應攜手合作，把握未來10年至20年城市轉型關鍵期。

陳其邁指出，嘉市擁有森林鐵路、歷史文化及美食等特色，加上嘉縣產業發展與科學園區布局，未來若能完善交通、生活環境及青年創業條件，將有機會吸引更多人才進駐。他以新竹縣市產業與生活圈為例，認為嘉縣市應建立更緊密的合作關係，讓產業發展與城市建設相互帶動。

談到輕軌建設，陳其邁以高雄捷運經驗指出，交通建設初期可能面臨運量及效益的考驗，但隨著城市發展、人口及產業聚集，軌道運輸將逐漸發揮效益，新竹縣市未推動輕軌，高雄市前市長謝長廷開始推動捷運，他接棒完成；他認為輕軌捷運，除地方首長決心，也必須與中央政府密切合作，才能讓交通建設逐步實現。

媒體問王美惠當選後是否推動輕軌，王美惠表示，不論縣市長由誰當選，都應坐下來好好協調，透過縣市合作及中央支持，尋求具體解決方案。她強調，行政院長卓榮泰已出面協調輕軌，未來縣市好好溝通，地方建設不能只靠喊話，坐下來協商共同爭取，才是最實際方式。

黃捷說，她是嘉縣六腳鄉女兒，她與王美惠立法院內政委員會同事，王美惠是溫暖大姊姊，每當朝野衝突，總是第一時間站出來保護同仁，讓她感受姊妹般照顧。呼籲嘉義鄉親返鄉投票，年輕人力量不可忽視，希望青年朋友踴躍返鄉，為自己未來、為自己想要的生活投下關鍵一票。

王美惠表示，向陳其邁請益城市治理，讓更多年輕人願意返鄉發展，注入新活力，高雄這幾年不論城市建設、觀光發展或文化推動，都有許多值得嘉義學習地方，看到愈來愈多年輕人願意回高雄發展，讓她相當羨慕，未來有許多值得她學習地方，感謝陳其邁、黃捷到嘉義為她加油，懇請市民支持投下選票。