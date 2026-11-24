台北市長蔣萬安今天起展開連續3天的選前大車掃，下午車隊進入「本命區」中山區，以及深綠票倉的大同區，雖然天氣陰雨，但仍有不少支持者沿路加油，還有人送上2顆鳳梨打氣，因車掃路線都在市區，不少駕駛人搖下門窗比讚、或按喇叭表達支持。

蔣萬安的「光榮台北，團結向前」大車掃，今天上午9時出發，並與國民黨議員候選人合體催票。一連3天的車掃規畫涵蓋6個選區，第一天從自上午9時起跑，車隊預計橫跨松山、信義、中山及大同區，包括八德路、復興北路、南京東路、忠孝東路、中山北路、民生東路與民權東西路等主要幹道。

下午天雨，車隊從中山區國民黨北市黨部出發，與國民黨籍議員及候選人合體，仍有不少民眾、路人主動表達支持，還有店家聽到廣播聲，跑出店外給蔣萬安加油，不因天冷陰雨影響熱情。有的民眾看見蔣萬安車隊，衝出人行道，與車上的蔣萬安擊掌。

針對回到本命區中山區車掃，蔣萬安出發前受訪指出，今天很高興能夠到各個地方看老朋友，早上也到松山區，也是以前立委的選區，特別經過民生社區的地方，很多熟悉的店家、民眾，大家都非常的熱情，所以每一區都會持續地努力，爭取每一位市民的認同。

另外，媒體也問蔣萬安大車掃路線是不是有策略？特別挑選車掃的地點？蔣萬安指出，團隊在整個規畫，都沒有特別的考量，就是到每一區、一步一腳印，努力地爭取每一位市民的支持跟認同。

對於車掃時有很多支持者衝到馬路，還有機車騎士單手騎車來擊掌，好像有點危險？蔣萬安說，對，所以會特別注意，也會再提醒民眾，還有支持者，一定要留意行車的安全。

台北市長蔣萬安在北市中山區「本命區」大車掃遇陰雨，民眾熱情不減。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安在北市中山區「本命區」大車掃遇陰雨，民眾熱情不減。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安在北市中山區「本命區」大車掃遇陰雨，民眾熱情不減送鳳梨。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安在北市中山區「本命區」大車掃遇陰雨，民眾熱情不減。記者楊正海／攝影