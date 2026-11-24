基隆市長候選人童子瑋今在報紙刊登半版廣告，喊出「市政成敗，市長來扛」，提出四項承諾，尋求基市府公務人員支持。

對於童營出招，競選連任的現任市長謝國樑回應，相信大家都已看到有史以來最強的區長陣容，未來將會用專業跟熱忱來推動更優質的城市治理。

童子瑋今刊登「致基隆市政府全公務人員」廣告文宣，指真正支撐城市運作的不是一任又一任的市長，而是日復一日堅守崗位的公務同仁，文官體系是基隆百年市政最深厚的基石。

童子瑋還在廣告中向公務同仁提出四項承諾，分別為尊重專業，穩定人事；走進第一線，親自協調；對齊市政方向，不再瞎忙；市政成敗，市長來扛。讓公務人員留在基隆成為驕傲，回到基隆成為首選。

童子瑋今天表示，基隆今年迎來「400年」，同時也走到「建市102年」的重要節點，一任又一任市長終究只是階段性承擔責任，真正日復一日支撐城市運作的，是長年守在各自崗位上的公務同仁。

童子瑋說，文官體系是基隆百年市政最深厚的基石，市長的角色應該是整個行政團隊最重要的「整合者」。市長負責決定「做對的事」，而如何把「對的事做好」，仰賴公務人員長年累積的專業、制度經驗與第一線判斷。城市治理若要穩定向前，就必須先重新建立市府內部的信任、秩序與專業尊嚴。

童子瑋指出，市府近年許多基層同仁承受的壓力，除了來自業務，也來自人事頻繁異動造成的組織文化混亂。當離職、調職頻繁發生，留下來的人必須承擔更多業務，多年累積的團隊默契容易中斷，跨局處間可能出現有分工、沒合作情況，過去與地方社團、民間組織建立的合作關係也需要重新磨合，最後壓力往往落到第一線公務同仁身上。

童子瑋表示，第一項承諾是尊重專業，修復組織文化。以棒球隊為例，行政團隊就像各守備位置球員，除了分工，更需要補位。他將尊重文官體制，優先拔擢內部優秀人才，邀請有意願返鄉的基隆子弟加入團隊，建立穩定的人事制度與公平的升遷環境，讓公務同仁能安心累積專業。

第二項承諾是走進第一線，發揮跨局處綜效。童子瑋說，重大政策拍板前，市長應該先聽取第一線的實務評估，理解政策真正落地時可能遭遇的問題。他將恢復「市長有約」，親自走進鄰里承接民意，遇到需要跨局處協調的重大議題，也由市長親自整合，讓行政團隊發揮最大的協作效能。

童子瑋第三項承諾是對齊市政方向，不再瞎忙，他認為，最消耗公務團隊士氣的往往不是工作繁忙，而是團隊不知道政策方向，不清楚為何而戰。未來會讓各局處先掌握完整政策方向、確認分工與執行目標，再對外推動，把時間花在真正能解決市民問題的工作上。

童子瑋指出，第四項也是最重要的承諾，就是市政成敗，市長來扛。未來政策推動若遇到困難、需要調整，應該由市長與政務團隊承擔政治責任，親自向議會與市民說明，而不是讓第一線公務人員站到最前面承受壓力。