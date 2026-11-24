下屆苗栗縣長選舉第二場公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人鍾東錦、民進黨候選人陳品安各自表述多項政見，但包括鍾東錦地方秘書捲入竹南鎮長候選人涉賄案、中央補助苗栗經費數字、部立苗栗醫院補助等案雙方針鋒相對，鍾批中央給21億支持部苗是「吹牛皮」、陳反批鍾對許多問題都是「問A答B 」來迴避，兩人你來我往。

鍾東錦先上場，他強調縣府對苗栗產業的規畫涵蓋科技業也包含農漁業與地方觀光；苑裡冷鏈及縣營酒廠規畫，將朝保存、加工與產銷調節的方向推進，希望減少盛產時價格下跌的衝擊，讓農漁民的付出獲得更合理回報，龍鳳漁港也配合西濱高架化，推動老舊設施及周邊空間改善，增加休憩與活動用途，帶動海線發展。

他也強調，企業願意投資，必須有穩定基礎條件，包括水電供應，縣府持續關注通霄電廠擴建，並與中央合作推動天花湖水庫計畫，為未來工商發展準備充足水電，這些建設需長時間協調，更需持續追蹤、承擔責任，縣府會繼續把工作往前推。

針對敬老愛心卡的使用與金額，鍾東錦回應日前陳品安指他不敢提高額度，強調他對敬老卡的使用是有策略，目前農會會員人數一直下降，經營也愈來愈困難，敬老卡消費可協助農會，同時幫助青年返鄉創業，縣府要求農會提供百分之三的回饋金約一千多萬元鄉，這些錢用來照顧縣內各地關懷據點，形成良性循環。

針對衛福部苗栗醫院籌建急重症大樓，鍾東錦強調中央宣稱挹注21億元，其實僅4億多元，其他都是醫院基金，這就是「吹牛皮」， 縣府爭取苗62-1線、警察局新建工程等重大建設，縣府都有數億元配合款，不能說成都是中央給的，中央、地方負擔多少，必須說清楚，這才是負責的態度。

陳品安今天重申安心拚產業、貼心顧老幼、順心好交通、放心留人才「四大支柱」及文化、教育、環境、社安、區域「五大共好」政見，並針對鍾東錦任內爭議提質疑。她強調，苗栗需要好的政策，也要讓人民能夠安心發聲、參與公共事務，擺脫長年受政治派系影響的環境。

她批判說，苗栗只有人治的縣府，沒有法治的縣府，許多支持她的縣民都不敢出聲，因此競選團隊還設立「苗栗悄悄話」匿名平台，讓不方便公開表達的心聲也有被聽見的機會。陳品安還針對教育、交通、醫院、福利等議題或爭議，直指鍾東錦面對這些問題都是「問A答B 」，甚至讓一級主管說謊。

陳品安提出質疑，鍾的年輕地方秘書涉入禮盒賄選案，外界關心的一直是由誰授意，當天是否代表縣長或縣府出席？此外，還傳出縣府採購中秋禮盒發送公務員後又收回，禮盒後續流向、採購數量、發送對象及過去是否有類似情形，都有必要向社會說明並啟動調查。她也質疑，鍾任內四年六度赴中國大陸，其中行程還有打高爾球，縣府應具體交代每次出訪帶回那些合作成果，應讓鄉親了解公帑支出的實際效益。

陳品安指出，苗栗從實施民選縣長至今已逾七十年，台灣歷經解嚴、總統直選及多次政黨輪替，苗栗卻仍有民眾不敢公開表達意見，甚至在群組討論公共事務，也擔心遭到刪文或踢出群組；人民批評縣政，是因為在乎家鄉、期待進步，鍾卻習慣將不同意見視為抹黑，讓公共討論受壓縮，生活在自己的家鄉，卻連表達意見都要顧慮他人眼光，這不應是苗栗的日常。

下屆苗栗縣長選舉第二場公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人鍾東錦、民進黨候選人陳品安各自表述多項政見。圖／攝自苗栗選委會直播畫面