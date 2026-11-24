澎湖縣長選舉進入最後倒數，寵物政策也成為候選人爭取選民的議題，國民黨候選人陳振中提出「5項毛孩措施」，主打收容與領養，民進黨候選人吳淑瑾承諾新設中型寵物公園，無黨籍候選人葉竹林則把重點放在流浪犬管理，3人方向各有不同。

陳振中表示，對許多家庭來說，毛孩是每天相伴的家人，他希望仍在收容所等待的毛孩，也能有舒適的生活環境，並增加被認識、被領養的機會，每個生命都值得珍惜，縣府也應營造更友善的環境。

陳振中以「尊重生命、善待動物」為主軸，提出5項措施，包含優化動物收容處所，為待領養毛孩提供舒適安全的環境；拓展多元領養管道，增加毛孩與有意願家庭認識的機會；推動生命教育入校，引導孩子學習善待動物；落實飼主責任教育，重視飼養評估與長期照顧；建立寵物友善認證，提供明確的店家識別，讓飼主帶毛孩出遊更安心。

吳淑瑾則延續縣長陳光復任內推動寵物公園的方向。她說，當選後將優先盤點閒置場域，新闢中型寵物公園，場地更大、設施更多元，設置斜坡平台、棧道、隧道、跨欄與跳樁等設施，並依大、中、小型犬畫分活動區域。

吳淑瑾表示，園區也會設置毛孩洗腳區與飲水台，飼主休憩座椅、遮陽棚與繫狗柱也將一應俱全，毛孩開心、飼主安心。

葉竹林則以白沙鄉流浪犬問題為例，主張分階段處理，中期全面推動結紮管理，提出「TNVR升級版」，提高捕捉與結紮量能，並建立「回捕追蹤系統」，避免放養失控，長期則擴充收容空間並分級管理，強化飼主責任，建立通報與責任追蹤制度，從源頭控制數量。

葉竹林提出「流浪犬治理3支箭」，第一支箭是即時防線，建立流浪犬熱區地圖，啟動專案捕捉隊，集中清除攻擊性犬隻，並強化通報機制，立即降低攻擊風險；第二支箭是中期控制，推動「TNVR升級版」全面結紮管理，提高捕捉與結紮量能，並建立回捕追蹤系統，避免放養失控；第三支箭是長期解方，擴充收容空間並分級管理，強化飼主責任，建立通報與責任追蹤制度，從源頭減少流浪犬。