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推動串聯彰雲嘉打造中醫藥草產業廊帶 劉建國：行政院允跨部會推動
台灣中藥材長期仰賴自中國進口，民進黨雲林縣長候選人劉建國今天在土庫鎮舉辦記者會，提出爭取從雲林串連彰化、嘉義，打造中醫藥草產業廊帶，建立台灣草藥完整產業鏈。行政院政務副秘書長阮昭雄表示，將協助跨部會及跨縣市協調，推動相關政策在雲林落地。
劉建國指出，中藥材長期仰賴中國進口，台灣早有農民投入中藥材種植，但至今尚未形成完整產業規模，面對氣候變遷及國際藥材供應不穩定，更應積極發展適合台灣氣候、土壤、水質及海拔條件的本土藥材，建立自主供應能力。
他提出爭取從雲林串連彰化、嘉義，打造中醫藥草產業廊帶構想，並透露，衛福部中醫藥司長黃怡嘉、國家中醫藥研究所長蘇奕彰都曾親自前往土庫、虎尾勘查，並在馬光有機農場附近尋找適合種植地點，相關規畫正持續推進。
劉建國表示，未來將從農民培訓及檢驗基地著手，結合農業部輔導資源，進一步規畫倉儲、加工及產銷配套，讓雲林成為全國本土中藥材生產基地示範區；也將結合AI農業雙技園區構想，串聯種植、品質把關、加工、萃取、研發及銷售，建立完整產業鏈。
阮昭雄表示，行政院已核准運用彰化明道大學退場校地發展中醫藥科技園區，未來若要串聯彰化、雲林及嘉義，將積極協助跨部會及跨縣市協調，讓產業廊帶規畫逐步推動。
元長鄉長李明明指出，本土藥材若能建立品質把關及產銷履歷制度，不僅有助保障農民收益，也能讓消費者使用更安全的藥材。
劉建國強調，日本有自己的漢方，台灣自行種植的草藥也應建立具有在地特色的品牌，並以「台草藥」命名。他期盼透過中央與地方合作，推動「台灣人種台灣草藥，照顧台灣人」的目標，讓本土藥材從農業生產發展為具規模的產業。
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