民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日遭議員候選人質疑，曾關心涉及未成年女童強制猥褻案的空手道教練假釋案。國民黨新北市長候選人李四川今下午赴淡水車隊掃街前受訪表示，民意代表若要關心個案，事前應先充分了解案情，尤其涉及兒少案件，更應審慎處理，「到底她有沒有關心變成關說，只有蘇委員知道，我就不予置評」。

新北市議員候選人陳茂嘉、陳怡君近日質疑，蘇巧慧擔任立委期間，疑曾關心涉及未成年女童強制猥褻案的空手道教練徐唐成假釋案，並要求蘇巧慧公開相關陳情、公文及往來紀錄。蘇巧慧昨晚則回應，當時確有民眾致電地方服務處陳情，助理依程序致電矯正署了解案情，一得知涉及性侵犯後便立即結束處理，後續沒有發文、沒有追蹤，更沒有介入假釋程序，批評外界將正常查證扭曲成「關說」。

李四川今天表示，不論政府官員或民意代表，若要關心一個案件，事前勢必應先做相當程度了解；而此案涉及少年、尤其是兒童相關犯罪，若假釋後再犯，對孩子安全可能造成重大傷害。

李四川說，民意代表關心陳情案件本身並非問題，但這起案件到底有沒有從「關心」變成「關說」，只有蘇巧慧本人最清楚，因此自己不予置評。

一同陪同李四川車掃的新北市長侯友宜也被問及此案。侯友宜表示，「保護孩子是我們的責任」，該名教練資格已遭註銷，且在警政系統列管也可查到，市府後續仍會持續落實相關規範，確保孩子有安全的學習環境。

針對外界質疑，蘇巧慧強調，助理當時只是為回覆陳情民眾向矯正署查證，得知案件涉及性侵犯後即停止處理，沒有進一步關心，更否認介入假釋程序。