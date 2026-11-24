新竹縣長選戰倒數4天，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因絕食抗議仍住院調養，76歲的國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天偕夫人甘秀美「代出征」，冒雨赴湖口車掃，宣布全面展開全縣13鄉鎮市輔選行程，並喊話「國民黨絕不投降、奮戰到底」。

楊文科表示，徐欣瑩雖然身體尚未復原，但絕食抗議的意志依然堅定。他坦言，這次選舉極為艱困，選到連縣長候選人的團隊都遭司法搜索，候選人更因絕食抗議住院，原訂競選行程及輔選計畫受到嚴重影響。他更以「司法抄家」形容搜索行動，痛批民進黨政府透過司法打壓在野黨。

楊文科說，今天下著雨，天氣相當濕冷，自己雖然已經76歲，仍會挺立在選戰第一線。在此關鍵時刻，他更有責任站出來，代替徐欣瑩向鄉親懇託，除車隊掃街拜票，也將親自走遍全縣13鄉鎮市，深入地方拜訪鄉親。

楊文科夫婦上午率車隊從湖口鳳山村基督教會出發，冒雨行經勝利路、鐵騎路、八德路、中正路、忠孝路、中山路及湖口鄉公所等地，最後抵達國民黨湖口鄉黨部，儘管天候不佳，兩人仍堅持完成車掃行程。

車掃結束後，楊文科致詞時難掩激動，「國民黨被欺負了，我們被欺負了，面對不公不義的司法，我們真的是要抗議到底！」他強調，民主選舉應建立在公平競爭基礎上，司法更應堅守獨立、公正原則，呼籲相關機關正視選前搜索行動引發的疑慮。

楊文科也為徐欣瑩、湖口鄉長候選人吳淑君，以及縣議員候選人甄克堅、陳栢誠、吳菊花、賴寶鈺、戴翊如加油打氣，喊出「國民黨大團結、湖口全壘打」的輔選目標。

面對選戰逆境，楊文科以客家人的硬頸精神自勉，並感謝連日來關心徐欣瑩身體狀況的各界朋友。他說，客家人的硬頸，是遇到難關不輕言放棄，面對委屈不失去信心，認定該守護的事情就堅持到底，國民黨絕不投降、絕不退縮，最後更以客語「暗夜過忒，新个天光會來！」表達奮戰到底的決心。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因絕食抗議仍住院調養，國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天偕夫人甘秀美冒雨赴湖口車掃，向沿途鄉親懇託支持。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因絕食抗議仍住院調養，國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天偕夫人甘秀美冒雨赴湖口車掃，向沿途鄉親懇託支持。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因絕食抗議仍住院調養，國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天偕夫人甘秀美冒雨赴湖口車掃，向沿途鄉親懇託支持。圖／國民黨新竹縣黨部提供