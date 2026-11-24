民進黨台北市長候選人沈伯洋，2018年蔡英文政府執行死刑時，怒斥「蔡英文比馬英九還蠢」；對此，台北市長蔣萬安下午受訪被媒體問到此事指出，不知道沈伯洋的的立場到底如何，「但我的立場就是堅定反對廢除死刑」。

針對2018年怒斥「蔡英文比馬英九還蠢」的言論，沈伯洋上午受訪指出，他對死刑立場講很完整，不再複述，他還說「要挖這些過去的言論就盡量挖」，自己的態度其實在各個節目其實也講得滿清楚的。

蔣萬安下午在中山大同區大車掃前受訪，媒體提問沈伯洋是堅定挺廢死的嗎？有人質疑他好像為了選舉才想要改變立場？且最近又有網友在熱議說沈伯洋拿過索羅斯的錢？索羅斯也贊助過廢死聯盟？蔣萬安說，想這個要沈委員自己清楚出來對外說明。

另外，沈伯洋也被翻出之前曾發文「台北是沒救的地方水準太低」也說不要太低估台北市人的智慧，完全沒有極限？蔣萬安指出，對於過去的發言和立場，沈委員應該要好好對外說明。