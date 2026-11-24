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林國漳投資宜蘭建案爭議連環燒 黃國昌再爆農牧用地違法劃設停車位
民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳投資地方建案，目前準備在「特定農業區的農牧用地」違法劃設停車位，這不僅是破壞宜蘭農地，更是明確的違法行為，這是一個號稱公益律師該做的事嗎？請問幫忙站台的賴清德總統是否認同？
針對黃國昌在臉書發文指控「新潮流炒地集團入主宜蘭」，林國漳競選辦公室將委由律師提告。黃國昌今天接受廣播節目專訪時再度爆料，林國漳投資的建案為甲種建築用地，然而旁邊的特定農業區卻被當作停車場銷售，這是非常多宜蘭鄉親詬病的事情。
黃國昌稍早在臉書以「現場直擊違法停車位，三問公益律師林國漳」為題發文表示，自己今天上午結束車掃後趕往宜蘭礁溪，現勘民眾檢舉的林國漳投資建案違法情形，目前現場正在整地，準備在「特定農業區的農牧用地」違法劃設停車位。
黃國昌說，他想要請問新潮流口中的公益律師林國漳，可以為牟私利在特定農業區農牧用地蓋停車位嗎？難道不知道這是明確的違法行為嗎？有沒有欺瞞購屋的民眾？消費者知道這些規劃在農地上蓋的是違法停車位嗎？
黃國昌表示，這不僅是破壞宜蘭農地，更是明確的違法行為，這是一個號稱公益律師該做的事嗎？請問要幫忙站台的賴總統認同這種違法行為嗎？
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