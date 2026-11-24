國民黨立院黨團今再追打曠世智能案，指當初投資評估所看重的專業法人股東嘉實資訊已退場，但國發基金、台企銀創投仍持續持股。國民黨新北市長候選人李四川今下午赴淡水車隊掃街前受訪表示，相關爭議已談近半年，曠世智能到底有沒有違反利益衝突規定，「我想只有蘇巧慧最清楚」，並批評不應讓人民血汗錢投在蘇家，「贏了都是蘇家的，輸了都是國家的」。

李四川今下午在新北市長侯友宜陪同下，從淡水大庄埔福德廟出發進行車隊掃街。針對國民黨團上午指曠世智能專業法人股東嘉實資訊已退出，但國發基金、台企銀創投仍未退場，李四川表示，這個案子已談了將近半年。

李四川說，蘇巧慧一開始稱該填的表都有填寫，後來又說妹妹不是負責人，相關說法陸續遭到質疑，他批評蘇巧慧「已經講了9次謊話」，並表示曠世智能到底有沒有違反利益衝突規定，「只有她最清楚」。

李四川也批評，後續財政部、國發會陸續替此案說明沒有利益衝突問題，但政府每一毛錢都來自人民繳納的稅金，「不要讓我們所有人民的血汗錢投在蘇家」。他說，「贏了都是蘇家的，輸了都是國家的」。

民眾黨創黨主席柯文哲日前也表示，若按照自己遭羈押的標準，蘇巧慧現在應該也要被羈押，李四川回應，民主法治國家人人都應該平等，「如果有違法，那就必須依法辦理」。

李四川表示，曠世智能案到底有沒有違反利益衝突相關規定，不論法務部或蘇巧慧本人，應該都相當清楚，「如果有違法，就應該依法辦理」。