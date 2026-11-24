民進黨提名苗栗縣第三選區（通霄、苑裡）議員候選人杜文卿遭爆支持國民黨競選連任縣長鍾東錦，民進黨縣黨部評議委員會決議開除黨籍；對此，杜文卿稍早開記者直批黨中央太粗暴「未查先判」，隨後也在臉書發文表達「那是一時氣話」，最後四天，會繼續把這場選舉認真打完。。

杜文卿表示，自己是苗栗民進黨創黨黨員，苗栗縣黨部成立初期，他就接下六屆的主委責任，這幾十年，他和地方同志一戶一戶走、一場一場拚。「民進黨在苗栗最難走的時候，我老杜有出力，也有扛責任。選戰只剩四天，我要親自把事情的先後說清楚。」

他指出，看到陳品安在競選行程中大力拉抬陳薈茗，認為這對民進黨正式提名的議員候選人不公平。 從兩人同車拜票的圖卡，到活動現場並列兩人姓名和照片的投影，這些就是他提出疑問的原因。寫信向賴清德總統、卓榮泰院長反映，回音一直沒等到，心裡的委屈和不滿也累積了下來。

「我相信，任何人覺得自己受到不公平的對待，反映了又遲遲等不到回音，心裡都會不平衡。我老杜也是人。那天在台上，我一時氣憤，談到縣長選票和黨籍時說了重話。那是一時氣話。」

杜文卿表示，在艱困選區，民進黨沒有提名人選時，和理念相近的無黨籍候選人合作，他理解也認同。但這次通霄、苑裡，民進黨已正式提名兩位議員候選人，既然黨提名自己的同志出來承擔，就應該全力輔選。

他強調，「台上說的是一時氣話」黨應該公平對待、全力輔選自己正式提名的同志；最後四天，會繼續把這場選舉認真打完。