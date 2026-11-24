選舉倒數四天，台北市長選戰進入最後肉搏巷戰，台北市長蔣萬安今上午到松山信義區車掃，巧遇親綠的政治評論員吳靜怡，吳看到蔣萬安車掃與蔣萬安揮手，徐巧芯也在車上大喊「Grace！我的大恩人，謝謝你！讓我沒有被罷免成功，我感謝你！謝謝大家，謝謝政治評論員吳靜怡給我們大力支持，五號蔣萬安！」

根據直播影片，吳靜怡看到蔣萬安、徐巧芯時，還用力揮手，不過吳稍後則在社群貼文說「去個警局領傳票遇到蔣萬安、徐巧芯，真的五告雖小！國民黨挺霸凌仔，噁心。」

徐巧芯稍早也在Theards貼文說，「我的Good friend 明明剛剛在我們車掃經過時，主動熱情跟我們揮手，還微笑喊『蔣萬安』！怎麼回去社群發文又變臉了勒？」徐巧芯也不忘酸爆「還想說那麼巧，原來是去領傳票…。」

徐巧芯的貼文，底下也湧入網友留言，網友笑稱「超好笑，支持民進黨都要有雙重人格才行，是不是？」