國民黨台中市長候選人江啟臣今接受主持人黃光芹訪問時說，他選市長準備的很扎實，不是口號，知道未來該走什麼路，接棒不是原地踏步，而是要跑得更快，做出更好的成績，讓台中市成為具競爭力、國際化、有韌性的城市。

他說，65歲以上健保補助好到的不僅是老人，同時也減輕替老人付健保費的年輕人壓力。台中市一年40億，8年花了3百多億元，台中市付得起，但不見得其他縣市付得起。民進黨候選人何欣純說她若當選會做，但為何不支持「老人福利法」修正案由中央全額補助？這樣也可以替台中市省下40億元，用於其他老人的福利政策。

至於普發現金兩萬元會不會是藍營此次選戰的利器？江啟臣說，超徵稅收若1兆4千6百億元還給民眾4千6百億元，賴總統還有5千4百億元，出發點是因為超徵，不是為選舉。

針對巨蛋、超巨蛋一事，他說，包括司法單位都睜大了眼在看，外界也一定關注，所以評估過程一定非常嚴謹，加上由台灣人壽主導投資開發，並引入北海道日本火腿鬥士隊主場開發營運團隊的經驗與資源，同時結合中信兄弟球團的職棒營運實務，大家應該也是感到非常驚豔的，球迷也期待。

江啟臣說，若擔任市長，會力拚藍線8年內完成，因為當初就是希望2034能完成，只是後來延宕了。他會努力拚2034年完成，因為大家等不及，市民也很期待。包括連結台中機場的橘線、貫穿豐原和崇德路的紅線等其他線也是如此。

江啟臣說，選戰在熱鬧之餘，但要看其代表的意義，以及選出的市長可以為這個城市帶來什麼、解決什麼問題。