選前最後衝刺，針對民進黨提名苗栗縣議員候選人杜文卿公開表態支持鍾東錦言論，可能被開除黨籍風波，鍾表達感謝，並強調他施政向來不分黨派，政治紛擾只是一時，祝福杜文卿高票當選議員。

上午參加第二次公辦電視政見發表會後，鍾東錦還透露，今年拱天宮進香期間與賴總統的互動對話，以及地方黨政人士的反應。他說，當時賴總統拜託他在通苑地區多加支持杜文卿，之後他曾向苑裡的好朋友、民進黨內老黨員與里長提及賴總統的看法，引發地方討論與笑談。

據了解，今年3月間，民進黨提名杜文卿後，民進黨提名的苗栗縣長候選人、通苑選區議員陳品安卻不避諱公開相挺曾擔任其秘書的「無黨籍」議員候選人陳薈茗，引發杜文卿選情的高度危機，不僅要面臨通霄有同黨翁杰搶票，苑裡則有陳薈茗挖牆腳的兩方夾殺，逐漸被邊緣化。

為此，杜文卿多次向黨內表達不滿，卻都遭黨中央的冷處理。9月12日陳品安在竹南舉行競選總部成立大會活動前夕，杜原準備以「致賴清德總統、卓榮泰院長的一封信」表達不滿，但最後卻未寄出，決定在活動上當面向賴總統反映。

不過，杜文卿事後也曾無奈說，賴總統處理態度僅要他顧慮黨內團結，對於陳品安與陳薈茗高度綁定一事，並無正面回應。