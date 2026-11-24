盧秀燕在台中市的施政成績好，目前分任國民黨台中市長候選人江啟臣和台北市長候選人蔣萬安的競選總部主委，2026年會是2028的前哨戰？江啟臣今接受主持人黃光芹專訪時說，目前大家關注的仍是即將到來的選舉，有2026才會有2028，選舉不是某一個人的局或盤算，市民才是主角。

2026-11-24 14:46