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張嘉郡崙背掃街 提6行動盼再造風華
中國國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天在崙背拜票，提「再造崙背風華」6行動，涵蓋親子、活力、智慧、文化、農遊及交通，希望建設更貼近鄉親生活，開創地方產業更多機會。
張嘉郡與無黨籍崙背鄉長候選人蔡旺源等車隊掃街，張嘉郡回顧崙背近年建設成果，從醫療照護、交通建設到建崙背鄉立圖書館，還有近年透過辦洋香瓜節，行銷全鄉優質洋香瓜，也推動草食淨零智慧永續計畫，輔導酪農場導入智慧省工設備，提升競爭力。
她說，崙背有深厚農業基礎與獨具特色酪農、洋香瓜產業及詔安客家文化，未來將與蔡旺源及地方團隊合作，在既有建設成果上進一步強化產業發展、推動文化傳承，改善生活環境，充分展現崙背產業特色與人文魅力，帶動地方發展，提升生活品質。
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