盧秀燕在台中市的施政成績好，目前分任國民黨台中市長候選人江啟臣和台北市長候選人蔣萬安的競選總部主委，2026年會是2028的前哨戰？江啟臣今接受主持人黃光芹專訪時說，目前大家關注的仍是即將到來的選舉，有2026才會有2028，選舉不是某一個人的局或盤算，市民才是主角。

他說，只有把市民照顧好，把市民的意見納入未來的施政當中，回應市民，解決該解決的事才是最重要的。而且現階段的重要性不會亞於2028，因為一切的未來始於現在，相信盧的態度也是一樣。她還是市長，市政還是現在應全神貫注、最重要的事。

江啟臣說，當然盧秀燕在黨內有其領導的角色，大家也有這樣的期待，她也必須恰如其份的扮演這樣的角色，不管是擔任他或是蔣萬的主委，或是去其他縣市輔選，這都是大家對她的期待，也是她做為黨員同志相互幫忙該做的，但不必然想成是2028的佈局。其實黨內同志的友誼、情誼還是超越這些事情的。

對於外界高度關注藍白合，江啟臣認為，藍白合不是選舉時誰和誰站在一起，應看價值是否有相輔相成之處，有無可合作的地方，再延伸到國會議題與地方治理的合作。

他說，8月30日柯文哲的基金會在台中舉辦城市論壇，邀請他報告台中市的未來願景與主張，柯聽完後說「江啟臣大概是我看這麼多縣市長候選人裡面，準備最充分的、最有準備的」因為柯文哲有真正看完他的施政內容。

另則是日前和柯一起吃播，他說自己若當市長一定是「安全第一、健康優先」，不搞放煙火式的活動，柯文哲聽完後也說「江啟臣果然不是政客」而他向柯文哲請益8年市長經驗，柯也給了他「人不能亂換」的忠告。